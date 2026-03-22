Docente universitario detenido por antisemitismo: compartía fotos de Hitler y llamaba a combatir a Israel

La presente causa se originó como consecuencia de una denuncia efectuada por la Delegación de Asociaciones Israelitas (DAIA). A través de la misma, se alertaba acerca de la existencia de un usuario de redes sociales que habría realizado diversas expresiones violentas y de odio en detrimento de la mencionada colectividad.

Considerando que el sospechoso se desempeñaba como docente en una universidad de la provincia de Córdoba, las autoridades judiciales convocaron a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Villa María para que su personal localice y aprehenda al individuo en cuestión.

En consecuencia, los efectivos de la mentada dependencia emprendieron diferentes trabajos de campo y análisis de datos, estableciendo que éste residiría en una vivienda ubicada sobre la calle Santiago del Estero, dentro de la citada localidad cordobesa.

Reunidas estas pruebas y con el aval del Juzgado Federal de Villa María a cargo del Dr. Arturo Ochoa, Secretaría Penal del Dr. Facundo Sadi, los uniformados ingresaron al inmueble y materializaron la detención del encartado.

Durante el operativo, además, se procedió al secuestro de un dispositivo telefónico y de una notebook. Cabe destacar que ambos elementos contenían imágenes e información de acceso a plataformas, redes sociales y direcciones de Internet que poseían directa vinculación con la causa, encontrándose a su vez contenido racista y antisemita.

El detenido, de nacionalidad argentina y 33 años de edad, quedó junto a los materiales incautados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley 23.592 (Penalización de Actos Discriminatorios).