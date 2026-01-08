Bajó del auto con su hija, la asaltaron y se agarró a piñas con cuatro delincuentes

Una familia de Villa Luzuriaga fue sorprendida por cuatro delincuentes en la puerta de su casa en un violento asalto.

Todo comenzó cuando una mamá llegó con su hija a bordo de un Volkswagen. En ese momento, dos parejas de delincuentes -una por cada vereda- vieron la oportunidad pero las dejaron pasar para que se relajen.

Casi llegando a la esquina, uno de ellos lanzó un chiflido para dar comienzo al ataque. Ambas mujeres fueron sorprendidas por delante y por detrás. La hija logró escapar varios metros corriendo.

La madre, en cambio, se quedó en el lugar y revoleó la riñonera -donde tenía documentos y efectivo- y el celular del otro lado de la reja para salvarlos. Luego, los enfrentó a piñas.

Finalmente, uno de ellos le pegó una trompada en la nunca que la dejó conmocionada en el suelo. La hija volvió para asistirla y los delincuentes se fugaron en el auto.