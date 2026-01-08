Viudas negras drogaron a un mecánico, le robaron $700,000 y pagaron la cena de Año Nuevo

Fotos en minifalda y tops, propuestas indecentes y un encuentro que terminó mal. Dos viudas negras de 23 y 33 años, fueron detenidas por la policía luego de atacar un mecánico.

Las agresoras contactaron al hombre de 65 años por Instagram. Tras un tiempo de conversaciones sugerentes, pactaron una cita en su taller ubicado en el sur de Pergamino.

Una vez allí, lo drogaron, lo durmieron y le robaron $700,000 en efectivo y su teléfono celular. Los hijos de la víctima, preocupados porque su papá no respondía, lo encontraron desnudo y tirado en el piso del taller.

Gracias al trabajo del fiscal Francisco Furnari y el seguimiento de las cámaras, la Justicia logró dar con las dos agresoras. A su vez, descubrieron que con parte de lo robado pagaron el asado de Año Nuevo para ellas y toda su familia y lo subieron a las redes.

Ambas permanecen detenidas a la espera de que avance la causa.