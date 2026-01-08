¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Viudas negras drogaron a un mecánico, le robaron $700,000 y pagaron la cena de Año Nuevo

Luego de semanas de chats eróticos, concretaron un encuentro en el taller del hombre de 65 años en Pergamino. Con lo robado pagaron la carne para las fiestas y lo subieron a redes.
 

Por Redacción

Jueves, 08 de enero de 2026 a las 10:16

Fotos en minifalda y tops, propuestas indecentes y un encuentro que terminó mal. Dos viudas negras de 23 y 33 años, fueron detenidas por la policía luego de atacar un mecánico. 

Las agresoras contactaron al hombre de 65 años por Instagram. Tras un tiempo de conversaciones sugerentes, pactaron una cita en su taller ubicado en el sur de Pergamino. 

Una vez allí, lo drogaron, lo durmieron y le robaron $700,000 en efectivo y su teléfono celular. Los hijos de la víctima, preocupados porque su papá no respondía, lo encontraron desnudo y tirado en el piso del taller. 

Gracias al trabajo del fiscal Francisco Furnari y el seguimiento de las cámaras, la Justicia logró dar con las dos agresoras. A su vez, descubrieron que con parte de lo robado pagaron el asado de Año Nuevo para ellas y toda su familia y lo subieron a las redes. 

Ambas permanecen detenidas a la espera de que avance la causa.

