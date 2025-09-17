Lo asaltaron varias veces en su local, la última vez se cansó y le tiró gas pimienta en los ojos al ladrón

Un comerciante de la localidad santafesina de San Lorenzo se defendió con gas pimienta ante un nuevo intento de robo en su local de venta de teléfonos celulares.

Un asaltante encapuchado ingresó armado y le exigió dinero y dispositivos, pero la víctima sacó un aerosol, le tiró gas pimienta en los ojos y logró ponerlo en fuga.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad que muestran al delincuente ingresar al comercio y avanzar hacia el mostrador con la intención de sustraer la recaudación. En ese momento, el dueño utilizó un aerosol de defensa personal y pudo frustrar el asalto.

El local ya había sido blanco de varios hechos delictivos en los últimos meses. En una ocasión anterior, dos ladrones con cascos de motociclistas irrumpieron armados y amenazaron al comerciante a punta de pistola: “Quedate quieto, dame la plata y todos los celulares”: Escaparon con la recaudación y varios teléfonos guardados en una mochila.

Las autoridades policiales de San Lorenzo iniciaron actuaciones e investigan si los distintos episodios fueron cometidos por la misma banda que opera en la zona.