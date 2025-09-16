El hombre araña del conurbano: trepa paredones, se mete en las casas de madrugada y roba todo lo que puede

Un ladrón apodado como el “Hombre Araña del Conurbano” mantiene en alerta a los vecinos de Merlo por su habilidad para trepar rejas y paredones durante la madrugada y robar pertenencias de las viviendas.

El delincuente, que actúa solo y sin cubrirse el rostro, utiliza una mochila para cargar los objetos de valor que roba mientras los moradores duermen. En los últimos días, cometió al menos tres hechos en la zona.

Dos de los ataques ocurrieron en las calles Formosa y Saavedra, mientras que el tercero tuvo lugar en Guardia Vieja y Reconquista. En todos los casos, el ladrón quedó registrado por cámaras de seguridad privadas.

Los investigadores señalaron que el hombre demuestra una notable destreza para desplazarse en altura, lo que le permite ingresar sin forzar puertas ni ventanas. Las imágenes captadas ya están en manos de la policía, que busca identificarlo.

Hasta el momento no fue detenido, aunque los vecinos difundieron los videos en redes sociales para advertir sobre su presencia en la zona.