Hicieron boquetes, taparon las cámaras con aerosoles de espuma y desvalijaron pisos enteros de oficinas pesqueras

Una banda de al menos cuatro delincuentes encapuchados protagonizó un espectacular robo en un edificio de oficinas pesqueras del Puerto de Mar del Plata, donde permanecieron más de cuatro horas realizando boquetes en distintos pisos y anulando los sistemas de vigilancia.

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando los ladrones ingresaron por una ventana interna del complejo situado en Juan B. Justo al 50, tras asegurarse de que no hubiera personal de seguridad en el lugar.





Según las grabaciones, uno de los sospechosos estuvo merodeando desde las 2 de la mañana, tocando el portero eléctrico en varias oportunidades antes de que la banda ingresara definitivamente cerca de las 3.

Los delincuentes actuaron vestidos de negro y con pasamontañas. Utilizaron herramientas para forzar rejas y cerraduras, además de aerosoles con espuma expansiva y papeles con los que cubrieron y neutralizaron varias cámaras.

Las oficinas violentadas corresponden al primero, cuarto, quinto y octavo piso del edificio, donde se constató gran desorden, cajas de seguridad abiertas y mobiliario dañado.

Una de las empresas damnificadas fue el grupo pesquero Moscuzza. El monto del botín sustraído aún no fue precisado pero se cree que se trata de una suma millonaria.

En el lugar trabajó personal policial y se relevaron imágenes de las cámaras de seguridad externas que los delincuentes no lograron inhabilitar.