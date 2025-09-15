¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Salvaje ataque a la salida de un boliche: una patota le pegó patadas en la cabeza a un joven hasta desmayarlo

Un grupo de más de 20 hombres le dieron una feroz golpiza a la víctima y a sus amigos. El joven quedó inconsciente en plena calle.

Por Redacción

Lunes, 15 de septiembre de 2025 a las 23:19

Un joven quedó inconsciente tras ser atacado a golpes y patadas por una patota a la salida de un boliche en Córdoba, en un hecho que quedó registrado en video. 

El episodio ocurrió cerca de las cinco de la mañana en la puerta de una disco ubicada en Rondeau al 270, cuando, por motivos que aún se intentan esclarecer, se desató una pelea entre varios jóvenes.



En medio de los enfrentamientos, la víctima fue derribada y recibió múltiples patadas, incluso en la cabeza, mientras permanecía tendida en el suelo e inconsciente.

“Se empezaron a pelear y en un momento el chico quedó desmayado. Vimos que le metieron una patada terrible y no respondía, por eso llamamos a la Policía”, contó un testigo. 

La víctima fue asistida en el lugar y trasladada de urgencia, mientras que efectivos policiales desplegaron un operativo en el área para intentar identificar a los agresores, quienes se dispersaron tras la golpiza.

El hecho generó fuerte repudio entre vecinos y transeúntes que reclamaron mayores controles en la salida de locales bailables de la zona.

