El conductor de un auto intentó secuestrar a una menor, escapó y cayó tras una persecución

Un operativo iniciado en la madrugada del sábado derivó en la detención de un hombre acusado de haber intentado secuestrar a una menor de edad en la zona de San Andrés.



Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad desde el instante en que la situación fue advertida por operadores de la División de Visualización y Monitoreo del municipio, luego de que observaran una escena inusual a través de una cámara fija ubicada en Ruta 306 y ex Ruta 9.

A las 00:58, las imágenes mostraron un auto Peugeot 208 color bordó saliendo a alta velocidad desde el semáforo en esa intersección, perseguido de cerca por una camioneta Fiat Strada blanca, conducida por efectivos que ya se encontraban en alerta de la situación. Desde esta última, según se ve en la secuencia filmada, se bajó uno de los efectivos que intentó interceptar al vehículo en fuga, que continuó su marcha hacia el norte, en dirección a Banda del Río Salí. Ese fue el instante en que los visualizadores pudieron detectar la situación en las pantallas del Centro de Monitoreo, dando la alerta a los vigías.

Según confirmaron fuentes oficiales, instantes antes se había recibido un llamado radial desde la Unidad Regional Este indicando que un móvil de la Comisaría de San Andrés se encontraba en persecución del mismo auto, señalado por vecinos como sospechoso de haber intentado secuestrar a una menor.