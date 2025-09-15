"Hasta que no solucionen todo eso, la gente les va a votar en contra": Mirtha Legrand cruzó a Guillermo Francos por la actualidad económica

El fin de semana, Mirtha Legrand protagonizó un cruce en vivo con Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Javier Milei. La conductora de televisión cuestionó la situación económica del país, alertando sobre el impacto en la vida de trabajadores y jubilados y su posible influencia en los comicios: “Hasta que no solucionen todo eso, la gente les va a votar en contra”.

La "Chiqui" hizo hincapié en lo que escucha todos los días a través de los medios. “Escucho radio día y noche, y siempre repiten lo mismo: ‘no llego a fin de mes’, ‘a mitad de mes ya no me alcanza la plata’. La gente que no tiene para comer, para vivir, que los despiden”, relató indignada.

Guillermo Francos respondió con cifras: “En el tiempo que llevábamos en el Gobierno, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Si esto pasara ahora, imagínese lo que era antes”. La conductora insistió: “A mí me destroza el alma cuando escucho por radio y televisión que dicen ‘no me alcanza para comer, a mi familia no le alcanza’”.

Por otro lado, el Jefe de Gabinete nacional cuestionó los tiempos de recuperación económica e inflación: “¿En cuánto tiempo se soluciona es, Mirtha?”. Legrand respondió: “¿Cuántos años necesita la Argentina de inflación internacional, de 2 o 3 por ciento? ¿Cuánto tiempo de estabilidad para solucionar esos problemas? Sabe usted…”. Francos intentó aclarar, pero la "Chiqui" lo interrumpió con un gesto de fastidio: “¿Usted me está haciendo una pregunta a mí?”.

También se habló sobre el sistema de jubilaciones y el trabajo informal: “En Argentina tiene 1,6 personas que aportan para pagar a un jubilado. ¿Qué sistema resiste eso? En la economía informal hay la misma cantidad de personas que la formal: 6 millones de personas trabajando informalmente, y que no paga aportes”, explicó Francos.

La diva destacó la riqueza del país: “Es un país rico la Argentina”. Francos replicó: “Bueno, pero no lo hemos demostrado hasta ahora”. La conductora insistió: “Tenemos todo. Pocos países tienen lo que tiene la Argentina”. Sobre ayuda internacional, Francos precisó: “El Fondo Monetario nos mandó 20 mil millones de dólares para cancelar deudas que tenía la Argentina”.

“La gente está cansada de vivir la situación que vive”:

El funcionario nacional relató que desde su punto de vista, “la gente está cansada de eso (el kirchnerismo). No le adjudiquen al gobierno de Milei lo que la gente está viviendo hoy. La gente está viviendo hoy una situación de pobreza y de necesidad porque durante muchos años los gobierno no hicieron lo que tenían que hacer. Estamos tratando ahora de corregir eso. El día que asumió, el presidente dijo ‘vamos a pasar momentos difíciles porque hay que corregir la situación”.

Y aseguró: “Un gran porcentaje de la población cree que el año que viene va a estar mejor y eso no pasaba antes. La gente tiene esperanza. La gente ve que el gobierno está tomando medidas que había que tomar”.

“¿Es cierto que se van a vender los ferrocarriles?”

Legrand le consultó a Francos por la privatización de los trenes y el jefe de Gabinete le respondió: “Depende. Yo creo que en la situación en que están los ferrocarriles no va a encontrar quien los compre. Si es cierto que hay fondos importantes interesados en los ferrocarriles argentinos y requieren mucha inversión”.

“Depende del punto de vista o del lado que se lo analice tiene sus pro y sus contras”, agregó.

Para cerrar su contundente mensaje, Mirtha Legrand lanzó la advertencia directa: “La gente les va a votar en contra”. Defendiendo la postura de que la economía y la vida cotidiana de los argentinos son factores decisivos que no pueden ser ignorados por quienes gobiernan, y que el descontento social podría reflejarse en el próximo escenario electoral.