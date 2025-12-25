Llegaron armados a la puerta de un gimnasio, reventaron un auto y amenazaron con matar a los vecinos

Un hombre que había ido a entrenar nunca imaginó que al salir se encontraría con su coche roto y varias pertenencias robadas.

Todo comenzó cuando tres ladrones a bordo de una moto llegaron al barrio cordobés de Kennedy. Allí fueron directo hacia una Toyota Corolla estacionada, le reventaron la ventanilla y tomaron todo lo que había a mano.

La escena fue observada por varios vecinos que pasaban por el lugar. Estos comenzaron a gritarles y llamaron a la policía. Los asaltantes, lejos de deponer su actitud, desenfundaron armas cortas y amenazaron con empezar a los tiros.

Tras unos tensos minutos, estos escaparon con todo lo robado a bordo de la moto dejando un rastro de impotencia entre los vecinos.