Guerra narco en la Isla Maciel: dos mujeres balearon a un hombre y secuestraron más de 2200 dosis de droga

Un violento ataque vinculado a una guerra narco derivó en una serie de allanamientos simultáneos en la Isla Maciel y Dock Sud, donde dos mujeres fueron detenidas acusadas de balear a un hombre en el abdomen y se secuestraron más de 2.200 dosis de droga, además de chalecos antibalas y elementos utilizados para la comercialización de estupefacientes.

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el 30 de noviembre último, cuando un hombre de 51 años ingresó al Hospital Argerich con múltiples heridas de arma de fuego en la zona abdominal, provenientes de un ataque registrado en un domicilio de la calle Manuel Alberti al 1400, en la Isla Maciel. La víctima, identificada como Claudio David Cabrera, debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia.

De acuerdo a la investigación, la declaración de la ex pareja del herido, Romina Liliana Orue, resultó clave para avanzar en la causa, ya que señaló como autoras del ataque a dos mujeres de la zona y vinculó el conflicto a disputas por la comercialización de drogas en Isla Maciel y sectores aledaños.

Con intervención de la UFI N° 4 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, especializada en estupefacientes y a cargo del fiscal Sebastián González, y por orden del Juzgado de Garantías N° 1, se concretaron este 21 de diciembre diez allanamientos simultáneos en distintos puntos de Dock Sud e Isla Maciel. El operativo estuvo a cargo de personal de la Comisaría 3ra y la Jefatura Departamental, junto a grupos operativos de otras dependencias, UPPL Avellaneda y la Jefatura AMBA Sur I.

Como resultado de los procedimientos fueron detenidas Gladys Eleonor López, de 49 años, y Nicol Esmeralda López, de 19, ambas acusadas del delito de tentativa de homicidio. Además, fue aprehendido Isaías Leonel Acosta, de 24 años, por tenencia de estupefacientes, mientras que otros dos hombres fueron identificados en el marco de la causa. En total, cinco personas quedaron involucradas en el expediente por tentativa de homicidio y comercialización de drogas.

Durante los allanamientos se secuestraron 1.770 envoltorios con clorhidrato de cocaína y 457 envoltorios de marihuana, lo que representa más de 2.200 dosis listas para la venta. También se incautaron tres balanzas de precisión, elementos de corte, un teléfono celular, dinero en efectivo, un cuaderno con anotaciones de venta de droga y dos chalecos antibalas, uno de ellos perteneciente a la Policía de la Provincia de Buenos Aires con pedido de secuestro activo y otro con la numeración de serie suprimida.

Según fuentes de la investigación, Gladys Eleonor López sería la principal responsable de la comercialización de estupefacientes en la zona y cuenta con antecedentes penales por delitos vinculados al narcotráfico. La Justicia avaló lo actuado por el personal policial y dispuso que las detenidas y el aprehendido permanezcan alojados y sean trasladados en las próximas horas a sede judicial para prestar declaración.