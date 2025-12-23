Una joven viajó de Neuquén a La Plata para estudiar y vendía éxtasis y cristal en la puerta de su departamento

Una mujer oriunda de la provincia de Neuquén fue detenida en las últimas horas acusada de comercializar drogas sintéticas en la ciudad de La Plata, tras una investigación que incluyó tareas encubiertas, compras controladas y dos allanamientos simultáneos.

La pesquisa fue llevada adelante por la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, Delegación La Plata, en el marco de una Investigación con intervención de la UFI N° 18 a cargo del fiscal Hugo Tessón y del Juzgado de Garantías N° 5, a cargo de la jueza Marcela Inés Garmendia, del Departamento Judicial La Plata.

Según el expediente, la causa se inició de oficio el 7 de noviembre, a partir de información que daba cuenta de la existencia de una persona que se dedicaría a la venta al menudeo de estupefacientes, en particular drogas de diseño como éxtasis y cristal, a través de redes sociales.

Las tareas investigativas permitieron establecer que la sospechosa utilizaba un departamento ubicado en pleno casco urbano platense, sobre la calle 44 entre 4 y 5, como punto de encuentro para concretar las operaciones. De acuerdo a la investigación, las ventas se realizaban únicamente los días viernes durante una franja de dos horas y los sábados durante una hora.

Con la investigación en curso, el personal policial realizó observaciones encubiertas y obtuvo material fílmico y fotográfico que permitió documentar movimientos compatibles con la comercialización de drogas. Además, se llevaron a cabo dos procedimientos de “comprador previo”, en los que se secuestraron pastillas de éxtasis y una sustancia conocida como “cristal”.

En ese marco, se logró identificar a la presunta vendedora, una mujer oriunda de Neuquén que se había instalado en La Plata con el argumento de estudiar. La investigación determinó que era propietaria del departamento “A”, ubicado en el piso 15 del edificio investigado, al que solo concurría en los días y horarios mencionados para concretar la venta de estupefacientes.

Tras cada jornada, la mujer se trasladaba a un domicilio situado en el barrio Villa del Plata, en la localidad de Punta Lara, partido de Ensenada, donde residía junto a su pareja. Ambos se movilizaban en una camioneta Volkswagen Amarok, vehículo que fue detectado durante tareas de seguimiento realizadas desde el departamento del centro platense hasta ese domicilio.

La investigación también permitió establecer que la imputada utilizaba una billetera virtual, a partir de un informe solicitado a la plataforma correspondiente, del cual surgió que el domicilio de entrega registrado coincidía con la vivienda de Punta Lara y que contaba con una tarjeta de crédito asociada a nombre de su pareja.

Con los elementos reunidos, la fiscalía solicitó dos órdenes de allanamiento, que se concretaron este jueves a partir de las 4.30 de la madrugada, una en el departamento céntrico de La Plata y otra en la vivienda de Punta Lara. Como resultado de los procedimientos, se dio por acreditada la existencia de la actividad ilícita y la presunta responsabilidad de la imputada, quien quedó a disposición de la Justicia en una causa caratulada como narcomenudeo, considerada de riesgo alto por los investigadores.