La banda de los cheques voladores: estafaban a multinacionales, montaban empresas fantasma y revendían la mercadería

Una organización delictiva perfectamente aceitada fue desarticulada tras una investigación de la Sub DDI PILAR, que expuso una banda dedicada a estafar empresas multinacionales mediante cheques sin fondos, conocidos como “cheques voladores”. Con esa modalidad, adquirían grandes volúmenes de materiales que nunca abonaban, para luego revenderlos en distintos puntos del Conurbano bonaerense.

Las pesquisas, apoyadas en análisis fílmicos y tareas de campo, permitieron determinar que los hechos no eran aislados. Inicialmente se creía que solo tres firmas habían sido perjudicadas, pero con el avance de la causa se confirmó que al menos siete empresas multinacionales fueron víctimas del mismo esquema fraudulento.

Para concretar las maniobras, la banda había montado empresas fantasma que funcionaban como pantalla comercial. A través de estas firmas inexistentes realizaban compras, emitían cheques sin respaldo y retiraban la mercadería sin levantar sospechas, para luego sacarla rápidamente del circuito formal.

Uno de los hallazgos más llamativos fue la utilización de una casa rodante tipo tráiler, que la organización empleaba como oficina móvil. Allí realizaban gestiones administrativas y, al mismo tiempo, la usaban para transportar parte de la mercadería obtenida de manera fraudulenta, reforzando la logística del grupo.

Finalizada cada maniobra, los materiales eran trasladados a depósitos y domicilios del Conurbano, principalmente en Avellaneda y Lomas de Zamora, donde eran almacenados y luego revendidos. Gracias al avance de la investigación, los detectives lograron ubicar tanto la oficina móvil como inmuebles vinculados a la banda.

Ante la magnitud del fraude y el riesgo de pérdida de pruebas, el fiscal interviniente ordenó allanamientos de urgencia en los domicilios identificados. La causa continúa en desarrollo y no se descartan nuevas imputaciones ni la aparición de más empresas damnificadas.