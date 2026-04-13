“No me levantaba de la cama, era un mueble en mi casa”: la confesión del “Turco” Husaín sobre su retiro del fútbol profesional

Cuando culminó su carrera en el fútbol sufrió una depresión profunda durante varios años. Canalizaba la tristeza comiendo y tomando alcohol, no tenía nada para hacer, pasaban los días y no se levantaba.

Sintió que el fútbol lo había abandonado y dejó pasar todas las oportunidades. Hoy es figura en los medios de comunicación.

Vive un presente de mucho trabajo y reconocimiento pero cuando terminó su carrera profesional como futbolista sufrió una depresión y le costó salir. Muchos volvieron a verlo masivamente en MasterChef Celebrity, los más jóvenes lo conocieron y ya lo quieren.

Del fútbol a los medios:

Fue una gran figura del fútbol durante tres décadas. Jugó 7 años en Vélez Sarsfield, después en River Plate y de la Selección Argentina. Ganó las copas nacionales e internacionales más importantes, algunas varias veces. Jugó también en México con Los Tigres, en Newells Old Boys, en Chile y en Uruguay. Estuvo en “Fútbol para todos” y en “Tribuna caliente” y desde hace 14 años es analista deportivo en DirecTV Sports. Es una figura de la televisión y del streaming con “Anda pa’ alla” y debutó en “La Peña de Morfi” por Telefe.

Ante la consulta sobre si se considera una persona de los medios audiovisuales actualmente, respondió: “La verdad que no, vivo el día a día. En este último período cambió un poco el público que me seguía, es un más la familia. Cuando analizaba los partidos era muy futbolero el público y hoy es la familia, los chicos que no vieron mi carrera deportiva y que me conocen por haber cocinado”.

El día que decidió aceptar la propuesta para el programa de cocina::

Afirmó que “tenía dudas” y contó: “A mí me habían llamado para la pastelería, para “Bake off” y dije que no. Sé lo que cocino y cómo. Pastelería nunca había hecho”. Y yo para sacarme de encima el problema o ser un poco más cortés, dije ‘con el tiempo si hacen MasterChef y me querés tener en cuenta’. Pensando que no iba a existir el programa. Y al poco tiempo me convocaron”.

Problemas con la depresión que canalizaba comiendo y con alcohol:

En otro tramo de la nota, a corazón abierto relató: “Es una parte muy fea de mi vida que por suerte superé, casi la anulé. No me da vergüenza contarlo porque lo viví y por si alguien escucha y ve que se puede, que se puede salir de la depresión, que lleva un tiempo, por lo menos a mí me llevó. Pero sí, con fuerza de voluntad podés”.

Y continuó: “Cuando el fútbol me dejó a mí. Yo no dejé el fútbol. Yo estaba jugando en Chile y no sabía que Chile era una zona que sufría sismos, que había sufrido hace muchos años terremotos. Y hubo un terremoto muy grande en 2010, 27 de febrero de 2010, una fecha horrible para todo el pueblo chileno. Me ha tocado ver cosas que no le deseo a nadie porque fue muy, muy feo, muy triste todo. Eso hizo que yo dejara el contrato en Chile y me volviera al país porque la pasaba muy mal”.

“Hoy lo cuento con un poco más de tranquilidad pasados los años, pero al principio, cuando sucedió, me reí de lo que me había pasado y de que me había salvado. Son reacciones”, afirmó.

Terremoto en Chile:

El ex futbolista recordó el momento que le tocó vivir: “Yo estaba en un piso 17 y podría haber caído. A mí me tiró de la cama el terremoto, fue muy fuerte. A medida que pasaban las horas y los días y tomaba conciencia de que me había salvado, ya lo contaba llorando. La primera reacción que había tenido, reirme, me la explicó un psicólogo”.

Y siguió con el recuerdo: ]”El terremoto rompió tanto el aeropuerto que solamente entraban aviones de emergencia, no salía ningún vuelo. A la semana empezaron a reestructurar un poco el aeropuerto. Cuando tomé el avión hice el check en la pista, todas las oficinas estaban rotas”.

El regreso a Argentina:

Luego, contó que volvió a la Argentina y dijo “me voy a entrenar, algún club me va a llamar. Yo me quería retirar jugando. Yo tenía 36 y pensaba jugar un año más. No me importaba cómo, dónde jugara, sino la satisfacción de dejar yo la actividad. Y no sucedió. Acordándome de Chile y acordándome de que no me llamaba nadie, entré en una situación de la que me costó salir”.

“Era un mueble en mi casa. Yo me miraba y miraba para los costados… Me empecé a levantar tarde, todos los días me levantaba tarde y me acostaba tarde. En ese momento tenía de socios a unos compañeros del fútbol, teníamos un bar en Cañitas, me venía hasta el bar, hacía que me preocupaba un poco, pero después…”, expresó.

Y lamentó: “Hacía un desastre en la barra y volvía a mi casa. No eran buenas épocas”.

“Decía: mañana me levanto y me muevo un poco, pasaban los días y no me levantaba nada. No hacía nada. Era bravo. A veces, cuando pienso lo que viví y lo que pasé y hoy veo mi presente, digo: no fui yo. No entiendo cómo pasé por esa etapa”, reflexionó.

Finalmente, expresó: “Hoy tengo un poco más de actividad y me encanta. Hay algo que hoy estoy viviendo que no me pasaba en esa época, y es que me tienen en cuenta. Entonces al tenerme en cuenta lo disfruto”.

“El error mío fue encerrarme en mí mismo”:

El “Turco” compartió su pensamiento después de toda la etapa complicada que vivió: “La única explicación que encontré fue que el error mío de encerrarme en mí mismo y no apoyarme en quien tenía al lado. Por más que no entendieran lo que estaba viviendo o lo que estaba sufriendo, no me apoyé”.

Y agregó: “Probé con un terapeuta, yo le contaba lo que me pasaba y él me daba un camino para el día a día, pero él no entendía lo que yo estaba sintiendo, nadie. En ese sentimiento me encerré hasta que un día se ve que me tenía que levantar distinto”.

“Me corro un poco de la escena, me miro y digo, qué pasó que estaba así desde 2010 al 2012, 2013, como te conté recién, y que a partir de ahí llegué de a poco hasta este presente que me gusta y disfruto”, pensó.

La historia de amor con su mujer:

Por otro lado, recordó la historia con su actual mujer: “Nos conocemos desde el 2004, y empezamos a salir cuando yo estaba hablando de la renovación de mi contrato en River cuando le invité a salir a Romina. A donde fuimos a cenar había un televisor y ella ve la noticia de que me habían vendido, yo no me había enterado. Me iba a México, y ella vino conmigo”.

“Convivimos un tiempo y cuando vino el receso de las Navidades en 2004, nos separamos. Fue algo un poco loco, de no conocernos pasamos a convivir y por eso no nos llevábamos bien, y nos separamos”, continuó.

En el mismo relató, dijo: “Entre idas y vueltas un año y pico. Ella después se fue, se radicó en Chile y yo seguí mi carrera. Estaba el dolor de la separación, pero fuimos sinceros mutuamente con la verdad. Capaz que eso hizo que el tiempo curara un poco más rápido las situaciones y que hubiera comunicación de vez en cuando”.

“Entre siete y ocho años no nos vimos. Y cada uno tuvo su relación. Había contactos, pero no nos veíamos. Creo que hubo dos o tres encuentros, pero esporádicos. Después, en 2015, DirecTV me llevó a la Copa América de Chile, ella trabajaba ahí. Había ganado un reality muy popular y no nos podíamos encontrar”, sumó.

Y reveló: “Ella me escribió después de mucho tiempo porque me vio en una nota en “Pura química”. Once años después de la relación”.

“Hasta los 40, soltero. Hasta que me reencontré con Romina y firmemente hasta acá estamos”, cerró.

La paternidad:

También habló sobre Mateo, su hijo que va al jardín de infantes con él como padre de 51 años: “Me gusta levantarlo, vestirlo, llevarlo, ir a buscarlo cuando puedo, nos turnamos con Romina. Es inquieto al mango, pero me vuelve loco. Ser papá de grande me cambió mucho la dinámica pero me encanta. Veo como crece, como evoluciona. Tengo miedo al paso del tiempo porque cuando tenga diez años y lo acompañe en la primaria, voy a tener 60. Me voy a cruzar con pibes de 30 y pico, 40”.