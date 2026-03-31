El bono de $70.000 para jubilados se licuó y en términos reales equivale a $22.400 de marzo de 2024

Con 26 meses de refuerzo congelado, la noticia de un nuevo bono de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran la mínima a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se incorpora mes a mes a la realidad de los jubilados, que observan cómo sus ingresos reales se van deteriorando tanto frente a la inflación como también ante el resto de los haberes de la escala previsional.

La ANSES pagará el extra junto con los haberes del cuarto mes de 2026. Esos haberes tendrán un ajuste de 2,9% el mes próximo por la actualización por inflación de las prestaciones previsionales.

El bono de hasta $70.000 lo recibirán jubilados, así como titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de pensiones no contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de 7 hijos.

La situación si el bono no se hubiese congelado:

Según un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), “si se hubiera actualizado con el mismo criterio del haber, el bono debería ser en abril de $198.015. Es decir, los jubilados de la mínima pierden $128.015 por mes”.

Y remarcaron: “Ajustando la jubilación mínima sin bono por inflación utilizando la canasta de consumo de la ENGHo 2017/18, la pérdida del poder adquisitivo respecto al último trimestre de 2023 asciende a 12,1%”.

“En el trimestre febrero/abril de 2026, las jubilaciones con bono se ubican 18,8% por debajo del último trimestre del gobierno anterior. En el caso de las jubilaciones sin bono, la caída es de 2,9%”, explicaron desde el estudio.

Cuándo y cuánto cobrarán en abril los pensionados de ANSES con el bono de $70.000:

- Documentos terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril

- Documentos terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril

- Documentos terminados en 4 y 5: martes 14 de abril

- Documentos terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 15 de abril

Los montos a cobrar con el nuevo aumento y el bono de $70.000, según las diferentes PNC, son:

- Por invalidez: $336.223,52.

- Por madre de 7 hijos: $450.319,31.

- Por vejez: $336.223,52 .

- Por PUAM: $374.255,44

Cuándo y cuánto cobrarán en abril los jubilados de ANSES con el bono de $70.000:

Por su parte, la jubilación mínima a $380.319,31, más el bono extraordinario de $70.000, da un total a percibir de $450.319,31

Los jubilados que no superen el haber mínimo tendrán las siguientes fechas de cobro en abril 2026:

- Documentos terminados en 0: viernes 10 de abril

- Documentos terminados en 1: lunes 13 de abril

- Documentos terminados en 2: martes 14 de abril

- Documentos terminados en 3: miércoles 15 de abril

- Documentos terminados en 4: jueves 16 de abril

- Documentos terminados en 5: viernes 17 de abril

- Documentos terminados en 6: lunes 20 de abril

- Documentos terminados en 7: martes 21 de abril

- Documentos terminados en 8: miércoles 22 de abril

- Documentos terminados en 9: jueves 23 de abril