Villa Victoria Ocampo: curiosidades sobre la casa de la escritora en Mar del Plata

Villa Victoria fue nada más y nada menos que la casa de veraneo en Mar del Plata de la gran escritora Victoria Ocampo. Está emplazada en calle Matheu 1851, en la manzana rodeada por las calles Arenales, Quintana y Lamadrid.

A lo largo de los años, se ha afianzado como un gran atractivo turístico y cultural de la ciudad de Mar del Plata en el que se recrea la memoria de la escritora y se desarrollan actividades tanto artísticas como educativas: exposición del mobiliario original de la habitación de Victoria Ocampo; muestras temporarias; videos para adultos y niños que ilustran acerca de la casa y la escritora; exposición de diversos números de la Revista Sur y obras literarias; talleres, atención al visitante y visitas para público en general.

Para conocerla en detalle, te enumeramos 5 datos que harán de tu visita una experiencia aún más espectacular:

1- La casa llegó a Mar del Plata en barco y fue armada totalmente sobre una estructura de hierro.

Construida en Inglaterra durante el año 1912 para Francisca Ocampo de Ocampo, tía abuela y madrina de su futura propietaria, se trata de un típico edificio de madera (bungalow) que en aquella época producía la firma Boulton & Paul Ltda.: nada más ni nada menos que la que proveía a la corona para sus colonias y empresas en América del Sur. Hecha en hierro y madera, la casona responde al criterio de modulación propio de las construcciones prefabricadas.

2- Fue visitada por escritores y amigos de Victoria Ocampo provenientes de todo el mundo.

La escritora heredó la propiedad en la década del '20, convirtiéndola en un lugar de puertas abiertas a donde llegaron personalidades de renombre como Jorge Luis Borges, Bioy Casares, Gabriela Mistral, María Rosa Oliver, Enrique Pezzoni, Eduardo Mallea, Waldo Frank, Roger Callois, o John Saint Perse, entre otros

3- Villa Victoria fue donada en vida por su propietaria a la UNESCO.

Cuando ella murió, el organismo internacional decidió rematar la residencia veraniega marplatense con sus muebles incluidos para poder solventar los gastos de Villa Ocampo (otran propiedad de la escritora ubicada en San Isidro, Buenos Aires). A principios de 1981, la Municipalidad de General Pueyrredon la compró y desde entonces funciona el Centro Cultural Victoria Ocampo.

4- Las tres construcciones que conforman el Centro Cultural, son diferentes.

La casa principal posee estilo inglés, mientras que la casa de los caseros es de estilo francés y la tercera construcción es de estilo italiano. Esta última era destinada a vivienda para el personal de servicio y un garaje doble con salida a la calle Matheu en planta baja.

5- Acerca de Victoria Ocampo

Educada por institutrices francesas e inglesas, la escritora y ensayista se relacionó con grandes personalidades del mundo intelectual, a nivel nacional e internacional, como escritores, cineastas, músicos, actores y pensadores. Muchos de ellos estuvieron en la Villa ya que en esa magnifica casona se realizaban cenas, tertulias y fiestas.

Centro Cultural Victoria Ocampo - Villa Victoria

Dirección: Matheu 1851 - Teléfono/fax:(0223) 494-2878 / (0223) 493-5302

WhatsApp: 2235657627

Para conocer más sobre Villa Victoria Ocampo, podés ingresar en www.turismomardelplata.gob.ar