El “cura DJ” que es furor en el mundo homenajeará al Papa Francisco con un show gratuito en Plaza de Mayo

El Padre Guilherm, cura y DJ reconocido en el mundo y “viral” en redes sociales, anunció que realizará un show gratis de música electrónica el 18 de abril en Plaza de Mayo, Capital Federal. Se tratará de un evento que homenajeará al Papa Francisco, en el marco de la proximidad de la fecha del primer aniversario de su fallecimiento. El espectáculo tendrá inicio a las 20:00 y será sin costo.

“Hola, hermanos y hermanas de Argentina. Quiero invitar a todos, todos, todos a vivir un momento muy especial. Será una noche de música, encuentro y gratitud por la vida y el mensaje de nuestro querido Papa argentino, que siempre nos mostró la misericordia de Dios”, afirmó el religioso a través de un video que publicó en sus redes.

La convocatoria, impulsada además por la Asociación Miserando, desató una fuerte expectativa en los usuarios de las redes sociales, especialmente tras el boom que generó el descubrimiento del “Padre DJ” en 2023 en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa.

Desde entonces ocasionó la simpatía de más de un millón de peregrinos con un set de música electrónica antes de la misa final del ex Sumo Pontífice.

La gira Hope Tour del cura portugués mezcla música electrónica con mensajes espirituales y fragmentos de discursos religiosos como el Papa Francisco y Juan Pablo II.

Por qué se volvió famoso:

Ordenado sacerdote en 1999 y también capellán militar, Guilherme Peixoto inició su camino como DJ en 2006 con un objetivo solidario: recaudar fondos para su parroquia. Con el paso del tiempo, desarrolló un estilo único que combina música electrónica —principalmente techno— con elementos religiosos, como discursos papales, himnos y sonidos litúrgicos.

Su popularidad explotó en 2023 durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, donde sorprendió a más de un millón de peregrinos con un set de música electrónica previo a la misa final del Papa Francisco. Ese momento se volvió viral y lo posicionó a nivel global como el “Padre DJ”.

Para un remix tomó fragmentos del discurso que el nacido en Argentina dio en la Jornada Mundial de la Juventud 2013 y combinó las declaraciones con beats: “Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Pateen adelante, construyan un mundo mejor. Un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad”, se escucha en la canción.