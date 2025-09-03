Bullrich tildó de “inútil” a Kicillof, lo acusó de manipular la seguridad del acto de Milei en Moreno y el gobernador aseguró que “eligen provocar más a la gente”

A pocos días de las elecciones del próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, la confrontación política entre el Gobierno nacional de Javier Milei y el Ejecutivo bonaerense encabezado por Axel Kicillof volvió a aparecer. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, insistió que “es muy peligroso” el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en el partido de Moreno, y la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, respondió acusando a la gestión bonaerense de “incumplir sus obligaciones legales” y “estigmatizar” a los vecinos.

El evento está previsto para este miércoles a las 17:00 en el Club Villa Ángela, en el partido de Moreno, y se espera la asistencia de más de 10.000 personas. Frente a ese marco, Bianco reiteró la “profunda preocupación” de la gestión de Axel Kicillof respecto a la seguridad del acto proselitista encabezado por el Presidente.

“No es un lugar que estén dadas las condiciones de seguridad para un acto para 10.000 personas, sobre todo porque es un barrio de los más castigados por las políticas de Milei", insistió, el ministro de Seguridad bonaerense Carlos Bianco. Explicó que el club se encuentra en un barrio de fuerte vulnerabilidad social y remarcó que la logística para un evento de esa magnitud requiere al menos cinco días de trabajo coordinado en los accesos. “Nada de eso se ha hecho, es muy peligroso lo que va a pasar”, advirtió.

Frente a estas advertencias, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó las observaciones de las autoridades bonaerenses desde su cuenta en redes sociales y calificó como “extorsiva y mafiosa” la conducta del gobernador Kicillof y de sus funcionarios.

“El inútil de Kicillof y su Ministro incumplen sus obligaciones legales al estigmatizar a los vecinos de Villa Trujui y manipular la seguridad para frenar un acto presidencial”, sostuvo Bullrich, desde su cuenta personal de redes sociales. Y aseguró que el accionar del Ejecutivo transforma a Buenos Aires en “un árbitro político” en vez de garantizar derechos y libertades. “Cuando actúan con parcialidad y usan la seguridad con fines partidarios, ponen en riesgo la seguridad del Presidente, de los bonaerenses y la imparcialidad en la custodia de las urnas”, concluyó.

“Un freno al desborde”:

Previo a las palabras de Bullrich, el gobernador Kicillof se manifestó también a través de sus redes sociales al respecto: “En estos días hemos visto la creciente desesperación del Gobierno Nacional. Un gobierno que perdió toda noción de límite, que se sostiene únicamente en su capacidad de mentir”.

Y continuó: “Con cada mentira que se descubre, aparecen nuevos curros y negociados que los dejan expuestos frente a una sociedad decidida a castigar democráticamente la estafa y el engaño. Y como no pueden explicar lo que hacen, como no quieren enfrentarse al juicio de las urnas, recurren a lo único que saben hacer: desviar la atención, sembrar caos, denunciar "fraude", enrarecer el clima social, causar desorden y agitar el odio”.

Además, se refirió a los recientes incidentes públicos: “Lo vimos hace pocos días en Lomas de Zamora: una caravana obviamente organizada para provocar, con una sospechosa desprotección del propio presidente. De no haber actuado con responsabilidad la Policía Bonaerense, la situación habría sido mucho más caótica. Lo tuvo que reconocer la propia Ministra Bullrich”.

“También vimos escenas similares en Junín y Corrientes, distritos en donde no gobierna el peronismo. Igual intentaron echarnos la culpa. En los tres casos se observaron llamativas fallas en la seguridad de la comitiva de funcionarios y presidencial, a cargo de Casa Militar y de las fuerzas federales”, agregó el gobernador.

Y puntualizó: “En lugar de reconocer la realidad, de aceptar el malestar social que ellos mismos causaron, el presidente y sus funcionarios eligen provocar más a la gente, lanzar irresponsables acusaciones de fraude y desplegar un rostro autoritario y violento como no veíamos en décadas. Ante las denuncias prefieren aplicar censura antes que dar explicaciones. Para ellos, el caos y la violencia son una herramienta, una estrategia de comunicación. Incapaces de ganarse el afecto de la gente, recurren al miedo”.

“Con escasa anticipación, nos enteramos de que La Libertad Avanza decidió hacer su cierre de campaña en Moreno. Tienen todo el derecho a hacer campaña, pero esta convocatoria tiene aspectos muy extraños y sospechosos: en primer lugar, se elige un lugar que no está preparado para realizar un acto de estas características, en segundo lugar intervienen en su organización personajes con más prontuario delictivo que experiencia política, en tercer lugar, los dirigentes de LLA advierten sobre hechos de violencia que podrían producirse”, advirtió.

Y aseguró: “Quiero ser muy claro: la seguridad del presidente está a cargo de Casa Militar y las fuerzas federales. Como siempre hemos hecho, cumpliremos con la solicitud y realizaremos un gran operativo en la zona, respondiendo a las indicaciones del comando unificado por Casa Militar, pero no confiamos en este Gobierno. Un Gobierno que hizo negocios con los medicamentos de las personas con discapacidad es capaz de cualquier cosa. Capaz de buscar episodios de desorden para distraer”.

También hizo un llamado a los ciudadanos: “Por eso, les pido a los vecinos y vecinas de Moreno: no se acerquen a ese acto. Hay miles de razones para querer expresarle enojo a un Presidente que no hizo nada por Moreno. Pero el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo”.

Y no dudó en hacer responsable a Milei de lo que pueda suceder en el acto: “Y quiero advertirlo claramente: hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse. Hace falta responsabilidad y apego a la democracia, dos cualidades que le faltan a este presidente”.

“Nosotros no vamos a caer en trampas ni en juegos perversos. Vamos a responder defendiendo la democracia, con serenidad y responsabilidad. Hagan lo que hagan, inventen lo que inventen, la respuesta siempre la da el pueblo en las urnas”, concluyó.