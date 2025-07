"El verdadero enemigo es el kirchnerismo”: Karina Milei oficializó la alianza de La Libertad Avanza y el PRO para las elecciones bonaerenses

Luego de meses de intrigas que se estiraron hasta el último momento, la titular de La Libertad Avanza, Karina Milei junto a su armador político bonaerense, Sebastián Pareja y el presidente de PRO, Cristian Ritondo formalizaron la alianza con la que competirán juntos en las elecciones bonaerenses. Se llamará Alianza La Libertad Avanza e irá estampado en boletas de color violeta.





Ritondo y Pareja firmaron el documento que selló el acuerdo para “terminar con el populismo”. Fue en un salón del Hotel Libertador, el edificio de av. Córdoba al 600. Eligieron la sede después de la segunda reunión en menos de 48 horas para empezar a discutir la distribución en las listas para los comicios.



Estuvo, junto a Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem -que se sentó en la conferencia de prensa-, y su sobrino, Sharif, empleado en Diputados.





A Ritondo lo acompañaron el diputado nacional Diego Santilli y Guillermo Montenegro, y sus referentes más cercanos. Por el primero estuvieron Matías Ranzini, jefe de PRO en la Cámara de Diputados bonaerense, el referente de La Matanza, Alejandro Finocchiaro, y la diputada nacional María Florencia De Sensi. Por el segundo, el dirigente de la Primera Sección, Agustín Forchieri. Por el intendente de General Pueyrredón, Alejandro Rabinovich.

A Pareja lo secundaron el dirigente de Mar del Plata, Alejandro Carrancio, y el platense Juan Esteban Osaba, los apoderados libertarios del acuerdo -habrá tres: dos por LLA, uno por PRO-.



La titular del partido nacional, abrió la conferencia con una serie de reconocimientos. “Como presidente del Partido de LLA a nivel nacional quiero agradecer a todos los que están acá, la grandeza que tuvo cada uno de ellos para dejar sus intereses particulares de lado, para unir fuerza e ir contra el verdadero enemigo, que es el kirchnerismo”, comenzó la representante libertaria. Después volvió a hablar una sola vez, y dejó que Pareja respondiera una de las preguntas que la prensa le había dirigido a ella.



También apuntó contra el kirchnerismo: dijo que está atrincherado" en la provincia de Bueno Aires. “Ahora va a tener un enemigo mucho más fuerte para combatir contra ellos, vamos a dar la batalla y le vamos a ganar para terminarlo para siempre. Esto es kirchnerismo o libertad”, remarcó.



A continuación fue el turno el presidente del partido de LLA en territorio bonaerense, Sebastián Pareja. “Es un día muy especial para nosotros. Nos llena de orgullo haber trabajado con la gente del PRO, penando en una dinámica distinta para PBA. Un acuerdo que se ha basado en las ideas de la libertad (...) No hay lugar para los tibios“, dijo.



Ritondo quedó en tercer lugar para hablar. El presidente de PRO en PBA, que llevó las negociaciones con LLA -primero con Santiago Caputo, después con Pareja- se mostró optimista y enfatizó en la buena relación que mantiene con el oficialismo: “Creo que es un día de mucha esperanza de los bonaerenses, de recuperar una provincia que para algunos es inviable y para nosotros es todo posible. Como lo ha demostrado el gobierno nacional en el país, podemos encontrar el equilibrio, la seguridad y el orden”, dijo, en una ponderación directa a Milei.



Al final, agradeció a los intendentes propios, con quienes había estado reunido más temprano, via Zoom, para destrabar la interna que podía dificultar el acuerdo macro. Mauricio Macri supervisó, a la distancia, todo el proceso, pero pasadas varias horas desde la oficialización del acuerdo, aún no se había expedido.



“Vamos a llevar adelante el compromiso en ese bolsón de populismo que es la provincia de Buenos Aires, para que también se viva en orden y libertad. Gracias a cada uno de los intendentes y dirigentes que acompañaron este acuerdo”, completó en la presentación de la alianza, con agradecimientos tanto para Pareja como para la propia Karina Milei.



Después de la conferencia, el grupo se reunió en privado durante unos quince minutos. Ritondo, Pareja y sus colegas se fueron, y Karina Milei se quedó largamente, junto a Menem, Sharif y asesores.