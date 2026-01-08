¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Una mujer y su hija escondieron más de 130 celulares en el motor de una camioneta

Una empleada pública fue descubierta en Entre Ríos con 25 millones de pesos en equipos ocultos en distintas partes de su Volkswagen Taos cuando volvía de Paraguay.
 

Por Redacción

Jueves, 08 de enero de 2026 a las 08:37

La policía entrerriana, bajo la órbita del ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, hacía uno de los tantos controles de rutinas en las principales vías de acceso a la Provincia. 

Pasadas las 9 de la mañana pararon a una Volkswagen Taos conducida por una mujer de 54 años que era acompañada por otra de 22. Habían viajado a Paraguay y volvían hacia la provincia de Buenos Aires. Lo que parecía un chequeo normal cambió rotundamente cuando un efectivo revisó el baúl. 

Si bien a priori parecía vacío, el oficial se percató de que parte de la tapicería del lado izquierdo estaba mal colocada. Al retirarla vio un importante lotes de cajas blancas correspondientes a una marca de smartphones.  

Al profundizar la requisa, los uniformados levantaron el capot y se llevaron una sorpresa: otros 100 equipos habían sido escondidos sobre el motor y en sus laterales. 

La mercadería, obtenida a bajísimo costo en el país limítrofe y luego cruzada sin pasar por la Aduana, fue valuada en más de 25 millones de pesos. Ambas fueron imputadas aunque quedaron en libertad.

