Policiales

Tenía arresto domiciliario por una causa de drogas y montó un kiosco de cocaína en la casa con la familia

Una serie de allanamientos realizados por la DDI de Mar del Plata resultó en la detención de dos hombres y dos mujeres que vendían estupefacientes al “menudeo” en el barrio “El Martillo”.

Por Redacción

Domingo, 17 de agosto de 2025 a las 10:13

Un delincuente de 35 años que purgaba una condena por venta de drogas con arresto domiciliario, montó un kiosco de cocaína en su casa y volvió a ser detenido por el mismo delito. 
Una investigación de la DDI del Tráfico de Drogas Ilícitas de Mar del Plata identificó una serie de operaciones de venta al menudeo en el barrio “El Martillo”. 

En ese sentido, ordenó allanamientos en Antártida Argentina al 2500 y en Florencia Sánchez al 2100. Cómo resultado de la maniobra, secuestraron considerable cantidad de clorhidrato de cocaína sin fraccionar, como así también envoltorios listos para su comercialización, celulares, balanzas de precisión y dinero. 

A su vez, hallaron la terminal de monitoreo del Servicio Penitenciario Bonaerense que controlaba los movimientos del imputado. 

De dicha operación resultaron detenidas cuatro personas. Además del hombre de 35 que ya contaba con una causa, apresaron a dos mujeres de 43 y 54 y a un segundo masculino también de 54. Todos fueron trasladados al penal de Batán.

