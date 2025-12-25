Dos nenas merendaban en su casa, tres delincuentes las sometieron y se llevaron los ahorros del padre

Dos nenas vivieron una tarde de terror en su casa de Esquina al 2.500 cuando fueron sorprendidas por una banda que realizaba entraderas.

Todo comenzó cuando las menores merendaban y oyeron un ruido. Instantes después aparecieron tres delincuentes que las ataron, abrieron la caja fuerte del padre y se llevaron los dólares.

Durante el asalto, personal de la Comisaría Vecinal 10B divisó un coche en marcha que permanecía en la puerta del domicilio y tenía la patente adulterada. Mientras demoraban al conductor, vecinos les avisaron de los tres ladrones que se fugaban en sentido a la Avenida Lope de Vega.

Gracias a un veloz operativo cerrojo lograron demorar a los cuatros hombres de 19, 32, 33 y 36 años. Instantes después se apersonó el padre de las víctimas, un hombre de 47 que había salido a comprar dejando solas a las hermanas.

Los delincuentes tenían guantes, varios celulares y herramientas con las que realizaba entraderas. A su vez, les secuestraron el efectivo sustraído a la víctima.