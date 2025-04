Argentina se ubica entre los países que tienen la nafta y el gasoil más caros de la región

De aquel desabastecimiento de noviembre 2023 a este abril 2025 con apertura del cepo y una guerra comercial mundial que hizo caer los valores del petróleo, la nafta pasó de unos 30 centavos de dólar a la cotización libre hasta los US$1,20 en promedio por litro a fines de la semana pasada, y encareciéndose a medida que baja el dólar -se aprecia el peso- y se acerca al piso de la banda cambiaria.



Según un informe de la consultora Economía & Energía -E&E-, hasta la Semana Santa Paraguay (US$ 0,83 cada litro de nafta) y Brasil (US$ 1,07) tenían la nafta más barata que la Argentina, mientras que México y Chile (US$ 1,24 y US$ 1,28, respectivamente) estaban apenas más caros.





La comparación no toma a Venezuela (cuyo precio oficial es de 3 centavos por dólar), mientras que en Bolivia y Ecuador históricamente se consiguió la nafta mucho más económica (US$ 0,54 y US$ 0,66, respectivamente). En el otro extremo, Uruguay siempre aparece como el más caro (US$ 1,86).



El caso es más llamativo en el gasoil, el combustible del transporte y el sector agropecuario, donde según la web Global Petrol Prices y los relevamientos de E&E, el diésel argentino (US$ 1,26 por litro) es incluso más caro que en Uruguay (US$ 1,19). Los números son variables día a día, de acuerdo a la cotización del tipo de cambio y los movimientos de precios en cada país, que pueden ser diarios; en la Argentina, los ajustes son mensuales.



¿Podría bajar la nafta en mayo?



"En general los países importadores ajustaron a la baja sus precios. El petróleo Brent cayó este mes hasta 58 dólares por barril y ahora rebotó hasta US$ 67, lo que significa una paridad de exportación cercana a los US$ 62-64. En febrero, en la Cuenca Neuquina el crudo se comercializó a US$ 68-69, unos 4 a 5 dólares por encima que ahora. Hay que ver qué decide el Gobierno respecto a los impuestos, que tienen un atraso según la normativa vigente mayor a los $200 por litro", describió el escenario el economista Nicolás Arceo.



El número uno de una empresa refinadora puntualizó: "Con este dólar a $ 1.100, la nafta no debería subir ni bajar, estamos en equilibrio. La semana pasada, cuando se abrió el cepo, las cuentas nos daban que teníamos un atraso de 5%. Es volátil el mercado".



Desde una productora de petróleo no integrada en Vaca Muerta -que no tiene refinerías, como sí YPF y PAE- contaron que este mes están vendiendo crudo a entre 60 y 62 dólares.



El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, viene repitiendo que la empresa es "resiliente" en Vaca Muerta con un petróleo a US$ 45. Hasta los US$ 72 operan con un buen margen, y desde ese precio para arriba significaría ganar mucho dinero.



Mientras tanto, las ventas de nafta y gasoil en la Argentina están recuperándose después de 15 meses de caída en el consumo. En el primer trimestre hubo un crecimiento de 2,1% interanual en total, pero una caída de 1,4% en el canal minorista (estaciones de servicio), que se compara con otro año de crisis como el 2024.



El último año "normal" para el sector fue el 2022, ya que en 2023 hubo una demanda inusual por la alta brecha cambiaria y el atraso de precios previo a las elecciones. En comparación con ese año, las ventas de combustibles para el público minorista en 2025 todavía están 4,6% abajo que hace tres años.