“Rayo de Hierro”: Israel presentó el nuevo sistema de defensa capaz de interceptar misiles y drones

Israel ha dado un paso sin precedente en la defensa antiaérea al recibir de su Ministerio de Defensa el primer sistema láser operativo conocido como Rayo de Hierro (Iron Beam u Or Eitan), desarrollado con Rafael Advanced Defense Systems.

La tecnología se destaca por su capacidad para interceptar cohetes, misiles, proyectiles de mortero y drones con una precisión sobresaliente y a costos operativos muy inferiores frente a sistemas tradicionales, según confirmó el Ministerio de Defensa de Israel y la empresa Rafael.

Asimismo, incorpora una fuente láser de alta potencia y un sistema de orientación electro-óptico único, que permite neutralizar una amplia gama de amenazas aéreas a distintas distancias y con máxima precisión. De acuerdo con datos del Ministerio y de Rafael, la arquitectura del sistema está diseñada para responder tanto a ataques de misiles como de drones o salvas de proyectiles, con gastos mínimos por operación.

Este sistema es el resultado del trabajo conjunto entre el departamento de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Defensa y Rafael Advanced Defense Systems. Se desplegará de manera escalonada y pasará a formar parte de la red nacional de defensa junto a plataformas como Cúpula de Hierro, Honda de David y Arrow, según la planificación oficial divulgada por ambas entidades.

Durante la ceremonia de presentación, el ministro de Defensa Israel Katz calificó el acontecimiento como “histórico” y subrayó: “Es la primera vez en el mundo que un sistema láser de alta energía logra madurez operativa”, advirtiendo que esta capacidad cambia “las reglas del juego” y envía un mensaje disuasorio claro a los adversarios del país.

El director general Amir Baram, en tanto, apuntó que la entrega marca el paso de la fase de desarrollo a la producción en serie y “el inicio de una revolución tecnológica que mejorará de manera significativa las capacidades defensivas de Israel y el equilibrio de costos”. El jefe de la Fuerza Aérea, Tomer Bar, consideró la llegada del sistema un hito conmovedor y destacó el valor del sistema como componente clave en el combate antiaéreo, comprobando su eficacia durante la guerra.

Por su parte, el director ejecutivo de Rafael, Yoav Turgeman, expresó el orgullo de su compañía por entregar el sistema láser más avanzado del mundo para la intercepción de amenazas aéreas y remarcó su rendimiento “incluso durante combates intensos”.

En pruebas y despliegues iniciales, el Rayo de Hierro logró interceptar cohetes, drones y misiles, superando a sistemas previos como Iron Dome y Arrow, que dependen de misiles interceptores.

De acuerdo con el Ministerio y Rafael, la tecnología láser permite alcanzar los blancos casi instantáneamente y enfrentar múltiples ataques simultáneos, incluso aquellos que siguen trayectorias irregulares. El sistema fue operado por unidades de la Fuerza Aérea y puesto a prueba en situaciones de conflicto, quedando listo para su extensión territorial antes de finales de 2024.

Además, según información de las entidades responsables, Iron Beam cuenta con variantes como Iron Beam M y Lite Beam, diferenciadas por potencia, alcance y aplicación. La versión estándar opera con un haz de 100 kilovatios y 450 milímetros; Lite Beam ofrece 10 kilovatios para distancias cortas y traslados en vehículos pequeños, mientras que Iron Beam M, de 50 kilovatios y 250 milímetros, puede instalarse en camiones de gran tamaño.

Uno de los beneficios centrales destacados por el Ministerio de Defensa es la reducción drástica de costos. Interceptar amenazas con los sistemas tradicionales implica inversiones multimillonarias en misiles, mientras que la activación del ‘Rayo de Hierro’ se compara en coste a “encender una luz”, según las autoridades. Esto permitirá a Israel mantener cobertura extendida y responder a lluvias masivas de proyectiles a un gasto mucho menor.

El camino hasta el despliegue incluyó fases de desarrollo acelerado y pruebas sobre el terreno en contexto real. El Ministerio de Defensa reveló que, ya en octubre de 2024, los sistemas láser israelíes abatieron cerca de cuarenta drones de Hezbollah en enfrentamientos en el norte del país, desempeño que justificó la aprobación parlamentaria de un presupuesto especial dos años antes para acelerar la producción en serie. Daniel Gold, jefe de la Dirección de I+D del Ministerio, confirmó que el objetivo es alcanzar el despliegue nacional completo antes del cierre del año. Así mismo, según recogió Jerusalem Post, miembros del equipo láser relataban la experiencia inédita de adaptar y mejorar el sistema durante su uso en combate, optimizándolo en colaboración estrecha con Rafael.

La decisión de implementar el Rayo de Hierro se alinea con la necesidad de robustecer la seguridad nacional ante amenazas de misiles y drones procedentes de frentes como Gaza, Líbano y otras regiones vecinas. Autoridades y expertos resaltan que la tecnología láser permite responder al instante, muchas veces interceptando la amenaza sobre territorio enemigo antes que cruce la frontera, lo que podría disminuir drásticamente la necesidad de alarmas y refugios para la población civil.

Aunque países como Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia, Alemania y Japón continúan el desarrollo de sistemas similares, ningún otro ha alcanzado la etapa de integración operativa demostrada por Israel. El sistema también es conocido como Or Eitan, en homenaje al capitán Eitan Oster, oficial de las Fuerzas de Defensa israelíes caído en combate en el sur de Líbano. Durante el evento de entrega, su padre –quien participó en el desarrollo del láser– pronunció una bendición tradicional hebrea para conmemorar la ocasión y el legado de su hijo.

Con la entrada en servicio de Rayo de Hierro, Israel inaugura una nueva etapa tecnológica en la defensa aérea mundial, propulsada por los desarrollos ópticos avanzados de Rafael y reconocida como un avance científico y de seguridad sin igual.