Agustín Canapino ganó el Olimpia de Oro 2025: todos los premiados, el reconocimiento especial a Maradona y la presencia de Di María

El Círculo de Periodistas Deportivos celebró la entrega de los Premios Olimpia 2025, una edición marcada por la incorporación de nuevas distinciones y la presencia de figuras consagradas y emergentes del deporte argentino. Agustín Canapino se llevó por segunda vez el Olimpia de Oro. Fue en la ceremonia realizada en la Usina del Arte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que reconoció a los atletas más destacados del año.

Como en 2018, Canapino obtuvo el máximo galardón. Se convirtió en el primer piloto en consagrarse campeón en tres categorías nacionales en una misma temporada, al obtener su quinto título en el Turismo Carretera, además de triunfar en el TC Pick Up y el Turismo Carretera 2000. El arrecifeño superó a Franco Colapinto que aseguró su lugar como piloto titular de Alpine en la Fórmula 1 para la temporada 2026, consolidando su proyección internacional. Nicolás Cavigliasso, ganador del Rally Dakar en Challenger junto a su esposa y navegante Valentina Pertegarini, completaron la terna.

Entre otros ganadores también se destacó Facundo Campazzo, que logró el Olimpia de Plata en básquet. “Cualquiera de los tres hubiese sido un merecido ganador”, dijo el base cordobés, quien no pudo estar presente porque está en plena temporada con el Real Madrid.

En ajedrez Faustino Oro fue el vencedor. Se trata del niño de 12 años que logró su segunda norma de gran maestro. Es su segunda estatuilla del prodigio en estos galardones.

En golf fue premiado Ángel Cabrera, quien regresó al circuito tras cumplir condena en prisión por causas de violencia de género. Su retorno, aún en proceso de reconstrucción, lo devolvió al centro de la escena deportiva.

Agostina Hein, por su parte, consiguió el merecido premio en natación. La atleta de 17 años cerró el año con 39 medallas de oro, nueve récords argentinos y un título y un subcampeonato mundial.

En tenis, Horacio Zeballos ganó luego de conquistar sus primeros dos Grand Slams en dobles —Roland Garros y el US Open— junto al español Marcel Granollers, y regresar al top cinco del mundo. Superó a Francisco Cerúndolo, vigésimo primero del ranking en singles, finalista del Argentina Open y semifinalista en el Masters 1000 de Madrid, y a Solana Sierra, actual número 66 de la clasificación femenina, completan la terna.

En motociclismo se impuso Valentín Perrone, quien corre en Moto3 en el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad. El joven de 17 años nació en España, pero decidió representar a nuestro país. Logró un podio al ser tercero en Países Bajos y segundo en Hungría, y sumó puntos en otros 14 Grandes Premios.

En polo, Adolfo Cambiaso nieto se llevó el premio tras conquistar la Triple Corona con La Natividad-La Dolfina.

En fútbol, Ángel Di María fue el premiado: obtuvo la Copa de la Liga de Portugal con el Benfica antes de regresar a Rosario Central, donde fue figura y el equipo terminó primero en la tabla anual de la Liga Profesional. Fideo superó a otros dos campeones del mundo en Qatar: Lautaro Martínez, subcampeón con el Inter de Milán en la Supercopa, la Copa y la Serie A de Italia, así como en la Champions League; y Leandro Paredes, que volvió a Boca Juniors tras su paso por la Roma.

Distinciones especiales:

La edición número 72° de la fiesta del deporte argentino presentó tres novedades: la primera distinción en Esports que fue ganado por Leviatán, el debut del “Premio Inspiración” —que otorga una beca anual a un deportista ternado que no obtenga la estatuilla de plata— lo ganó Manuel Tripano (canotaje).

Además, el estreno del Olimpia Infinito, destinado a homenajear la trayectoria de deportistas fallecidos lo recibió Diego Armando Maradona. La estatuilla le fue entregada a sus hijas, Dalma y Gianinna. “Estamos profundamente orgullosas de que nuestro papá forme parte de los premios más importantes del deporte argentino. Es una gran emoción para nosotras poder representarlo a él en este momento, sin embargo, también queremos ser completamente sinceras y hubiéramos preferido que fuera él quien subiera al escenario y agarrara este premio”, dijo Dalma. Su hermana, Gianinna, manifestó: “Un premio argentino para el más argentino de todos, para el hombre que hizo el gol más hermoso de la historia: nuestro papá. Por quien vamos a pedir justicia hasta que finalmente la tenga. Y nuestro más sincero agradecimiento a todos los que desde su lugar nos acompañan y trabajan día a día para que finalmente tenga la justicia que se merece”.

A propósito de distinciones especiales, la selección argentina de fútbol recibió un reconocimiento que fue recibido por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y el propio Di María. También tuvo una mención similar el equipo nacional femenino de Beach Handball conocido como Las Kamikazes.

Mientras que otros momentos emotivos de la ceremonia fueron reconocimiento a los deportistas y periodistas deportivos fallecidos en este año y quienes se llevaron los mayores aplausos fueron la boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras y el entrenador Miguel Ángel Russo.

En tanto que Ricardo Primitivo González, a sus 100 años, recibió el Olimpia de Brillantes. Se trata del capitán del seleccionado argentino de básquet que fue campeón mundial en 1950 al ganarle a Estados Unidos la final disputada en el Luna Park.

También tuvieron una distinción especial los jugadores de River Plate campeones en 1975, que terminaron con la sequía de 18 años. Uno de los presentes fue Ubaldo Matildo Fillol. Lo propio el conjunto de Argentinos Juniors que fue campeón de la Copa Libertadores en 1985 y que en diciembre de ese año jugó un partido épico en el empate 2-2 con la Juventus en la final de la Copa Intercontinental en Tokio. Pese a perder por penales, aquel equipo del Bicho de La Paternal marcó una época.

Todos los ganadores de los Olimpia 2025:

Ajedrez: Faustino Oro

Artes Marciales Mixtas: Ailin Pérez

Atletismo: Florencia Borelli

Automovilismo: Agustín Canapino (también ganador del oro)

Básquetbol: Facundo Campazzo

Billar: Valentino Oliveto

Bochas: Carmelo Retamar

Boxeo: Evelin Bermúdez

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala

Cestoball: Santiago Díaz

Ciclismo: Julieta Benedetti

Deportes de Invierno: Franco Dal Farra

Equitación: Manuel Chechic

Esquí Náutico: Eugenia De Armas

Esgrima: Isabel Di Tella

Esports: Leviatán

Fútbol: Ángel Di María

Futsal: Juan Cruz Freijo

Gimnasia: Julieta Lucas

Golf: Ángel Cabrera

Handball: Diego Simonet

Hockey sobre Césped: Tomás Santiago

Hockey sobre Patines: Gonzalo Romero

Judo: Mariano Coto

Karate: Juan Ignacio Gallardo

Lucha: Agustín Destribats

Motociclismo: Valentín Perrone

Natación: Agostina Hein

Padel: Agustín Tapia

Paralímpicos: Iñaki Basiloff

Patín: Facundo Nieva Biza

Pato: Justo Bermúdez

Pelota: Facundo Andreasen

Polo: Adolfo Cambiaso (n)

Remo: Santino Menín

Rugby: Santiago Carreras

Softbol: Luciano Biondi

Taekwondo: Ignacio Espíndola

Tenis: Horacio Zeballos

Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes

Tiro: Julián Gutiérrez

Turf: Francisco Goncalves

Vóleibol: Agustín Loser

Yachting: Catalina Turienzo