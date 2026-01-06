"Trump quedará en la historia después de esto": María Corina Machado se refirió a la captura de Maduro y aseguró que planea regresar a Venezuela

La referente opositora venezolana, Paz María Corina Machado, afirmó que planea regresar a Venezuela “lo antes posible”, durante una entrevista televisiva desde una ubicación no revelada.

“Cada día decido dónde puedo ser más útil para nuestra causa. Por eso permanecí escondida más de 16 meses, y por eso decidí salir, porque creí que en este momento soy más útil para nuestra causa, al poder hablar desde donde estoy”, declaró.

En ese mismo espacio, cuestionó a Rodríguez, quien juramentó como jefa de Estado tras la salida del poder del ex dictadura Nicolás Maduro, y sostuvo que “es una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico” en Venezuela.

Machado también expresó su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las “valientes acciones” que, según afirmó, condujeron a la captura de Maduro.

“El 3 de enero pasará a la historia como el día en que la justicia derrotó a la tiranía. Es un hito y no solo es enorme los venezolanos, es un gran paso para la humanidad, la libertad y la dignidad”, dijo la dirigente opositora.

En ese marco, Machado recordó que en octubre dedicó a Trump el Premio Nobel de la Paz que recibió y relató que salió de Venezuela en secreto para viajar a Oslo a recibir el galardón, aunque llegó demasiado tarde para asistir a la ceremonia oficial.

“Déjame ser muy clara. Tan pronto como conocí que habíamos sido nominados para el Nobel de la Paz, se lo dediqué dediqué al Presidente Trump porque creía en ese punto que merecía. Y mucha gente, la mayoría de la gente, dijo que era imposible lograr lo que él había hecho el sábado 3 de enero”, afirmó Machado durante la entrevista.

En la misma línea, Machado sostuvo que la captura de Nicolás Maduro representa un punto de inflexión para el futuro de Venezuela y para el escenario internacional. “Es un milagro. Y no solo es enorme para la gente de Venezuela en el futuro, creo que es un gran paso para la humanidad, para la libertad y la dignidad humana”, dijo.

Machado también afirmó que las acciones impulsadas por la Casa Blanca apuntan a desmantelar una estructura criminal que gobernó Venezuela. “Las acciones históricas que ha tomado contra este régimen narcoterrorista para empezar a desmantelar esta estructura y llevar a Maduro a la justicia, significa que 30 millones de venezolanos ahora están más cerca de la libertad, pero también que los Estados Unidos de América son un país más seguro hoy en día”, expresó.

”Una Venezuela libre”:

De cara a un eventual cambio político en Venezuela, la líder opositora delineó los ejes del proyecto que impulsa la oposición que encabeza. Según indicó, una Venezuela libre se convertiría en un aliado estratégico en materia de seguridad regional.

“Una Venezuela libre significa, en primer lugar, un aliado en materia de seguridad, desmantelando el centro criminal de las Américas y convirtiéndolo en un escudo de seguridad. Saben, el aliado más fuerte para desmantelar todas estas estructuras criminales que han causado tanto daño a nuestro pueblo y también al pueblo estadounidense”, afirmó.

Machado también planteó que su propuesta incluye transformar al país en un polo energético regional y restablecer garantías jurídicas para la inversión extranjera. “En segundo lugar, convertiremos a Venezuela en el centro energético de las Américas. Instauremos el Estado de derecho. Abriremos los mercados. Brindaremos seguridad a la inversión extranjera”, sostuvo.

Finalmente, la dirigente opositora destacó la necesidad de facilitar el regreso de los venezolanos que salieron del país durante el gobierno de Maduro. “Y en tercer lugar, traeremos de regreso a millones de venezolanos que se han visto obligados a huir de nuestro país para construir una nación fuerte, una nación próspera, una sociedad abierta”, concluyó.

Tiroteo y periodistas detenidos en Venezuela:

Ráfagas de disparos se escucharon en la noche del pasado lunes en los alrededores del Palacio de Miraflores, la sede de la Presidencia de Venezuela, según dijeron distintos a testigos a la prensa.

En redes sociales circularon de inmediato videos en lo que se escuchan detonaciones de armas de fuego, mientras que testigos aseguraron a los medios que en los alrededores se oía el paso de numerosos motoristas.

En este contexto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó que al menos 14 periodistas y trabajadores de la prensa fueron detenidos durante operativos realizados por fuerzas del régimen chavista en la Asamblea Nacional y sus alrededores, mientras cubrían la instalación del período de sesiones del parlamento.

Durante la cobertura, a los trabajadores de la prensa se les prohibió transmitir en vivo, grabar o tomar fotografías, según SNTP. Además, al menos tres periodistas fueron detenidos y trasladados al comando de la Guardia dentro del Palacio Legislativo.

Aunque todos fueron puestos en libertad horas después, tras ser sometidos a interrogatorios y revisados bajo coacción sus teléfonos móviles, uno de los afectados fue deportado a Colombia.

Nueva declaración de Maduro:

El dictador venezolano Nicolás Maduro seguirá detenido en una prisión de Nueva York y volverá a comparecer el 17 de marzo ante la justicia de Estados Unidos, resolvió el lunes el juez Alvin Hellerstein tras la primera audiencia en un tribunal federal de Manhattan, donde el líder chavista enfrentó cuatro cargos, principalmente por narcotráfico.

Maduro se declaró no culpable en su primera comparecencia. Vestido con camiseta anaranjada y pantalón beige de presidiario, afirmó ante el magistrado que continúa como presidente de Venezuela y denunció que sufrió un secuestro en su residencia de Caracas durante el operativo de captura del sábado, ejecutado por fuerzas estadounidenses.

“No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”, dijo en español. Luego agregó que fue “secuestrado”. Al retirarse de la sala lanzó: “Soy un prisionero de guerra”. El juez Hellerstein interrumpió su intervención y le indicó que confirmara su identidad. “Ya habrá ocasión de abordar todo esto”, expresó el magistrado. La audiencia contó con traducción simultánea y Maduro tomó notas durante el procedimiento.