Maduro: “Soy un hombre decente”, el dictador venezolano dijo que no tiene vínculo con el narcotráfico y que se considera un “prisionero de guerra”

El derrocado Nicolás Maduro se declaró "inocente" este lunes de los cargos por drogas y armas durante su primera comparecencia ante el tribunal. Compareció ante el juez federal de Nueva York Alvin K. Hellerstein: “Soy inocente, no soy culpable”, dijo.

La declaración se da tras su captura durante un ataque realizado en la madrugada del sábado. Maduro fue recluido en una cárcel de Brooklyn pocas horas después de su arresto. El expediente judicial se centra en cargos por “narcoterrorismo” y conspiración para el tráfico de droga.

Trump afirmó el domingo por la noche que Delcy Rodríguez “está cooperando” con Estados Unidos en el marco de la transición en Venezuela. En paralelo, la funcionaria pidió una relación “equilibrada y respetuosa” con Washington e invitó a “trabajar juntos en una agenda de cooperación” tras la captura de Maduro.

El líder chavista fue trasladado este lunes por la mañana en un megaoperativo, donde junto a su esposa fueron llevados en helicóptero a un tribunal federal en Nueva York.

Funcionarios estadounidenses avanzan en gestiones para establecer un gobierno interino en Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que la prioridad pasa por definir políticas y mantener la influencia de Estados Unidos en el país sudamericano.

La acusación, presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sostiene que el exmandatario integró durante años un esquema criminal de tráfico internacional de cocaína, con participación directa en operaciones destinadas a introducir toneladas de droga en territorio estadounidense. Según los fiscales, este entramado —vinculado al denominado “Cartel de los Soles”— habría funcionado con cobertura estatal, involucrando a funcionarios de alto rango y estructuras armadas.

Maduro es representado este lunes por un defensor oficial en su primera audiencia en la causa por narcoterrorismo. El juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, le dará al líder chavista un plazo de entre 30 y 45 días para que contrate a un abogado.

¿Podría enfrentar la pena de muerte?

Para la legislación federal de Estados Unidos, los acusados de violar la Ley de Sustancias Controladas como parte de una empresa criminal continua pueden ser elegibles para la pena capital.

Según reportó el New York Post, Maduro podría enfrentar la pena de muerte según la legislación estadounidense.

Congelaron las cuentas bancarias de Nicolás Maduro y sus familiares:

El Consejo Federal anunció la decisión de congelar las cuentas bancarias de Nicolás Maduro y sus familiares en Suiza. La medida se tomó para prevenir la fuga de activos del líder chavista, detenido por Estados Unidos.

En un comunicado detallaron que la medida se dispuso con "efecto inmediato" para Maduro "y otras personas vinculadas a él en Suiza", y que "no afecta a los miembros del actual gobierno venezolano".

Delcy Rodríguez invitó a Estados Unidos a "trabajar en una agenda de cooperación":

La presidenta a cargo de Venezuela encabezó su primera reunión de gabinete y envió un mensaje a Washington. Esta decisión fue tomada tras las advertencias de Donald Trump para que coopere con la reconstrucción del país.

Llamó a Estados Unidos a "trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido".

"Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera", escribió en un mensaje publicado en su cuenta de X, al que acompañó con una fotografía del gabinete de gobierno venezolano.