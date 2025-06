Cristina Kirchner confirmó que será candidata por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires

De cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires que tendrán lugar el 7 de septiembre, Cristina Kirchner le brindó una entrevista al canal C5N. La ex mandataria habla luego del acto de Kicillof en La Plata, en donde el gobernador bonaerense llamó a la unidad con un discurso marcadamente anti-Milei.

“Voy a ser candidata, ya lo había dicho en varias reuniones. No es un problema de la Legislatura bonaerense, es de sentido común. Si nos va mal en septiembre, esto puede variar en todo el país”, dijo la ex jefa de Estado.

La titular del PJ justificó su decisión en clave nacional: “¿Cómo va a irradiar al resto del país? Por eso hablamos de la inconveniencia del desdoblamiento. Es una provincia muy grande, 17 millones de personas que van a tener que ir a votar dos veces en 8 semanas".

Y continuó: “Si dependiera de mí, si hubiera tomado una decisión basada en presupuestos fácticos que después no se dieron, yo revisaría mi decisión. Los hombres tienen otra forma de decidir. El hombre siempre tiene una cosa de que si no hace lo que él dice se pierde, yo nunca tuve ese problema, si me tengo que retractar porque desaparecieron los presupuestos fácticos, lo hago”.

”El desdoblamiento en CABA fue un gran error de Macri, le costó salir tercero”

La ex presidenta también se refirió a las elecciones en la ciudad de Buenos Aires y decidió comenzar con la cuestión que atravesó últimamente la interna del PJ: el desdoblamiento en PBA. Cristina Kirchner siempre defendió que los comicios debían realizarse en octubre junto con las nacionales, pero Kicillof entendió lo contrario y terminó separando los comicios y convocando a votar en septiembre.

“El desdoblamiento en CABA fue un gran error de Macri, le costó salir tercero”, inició la dirigente. Y añadió: “El peronismo hizo una muy buena elección. No es que la unidad te permita ganar, pero si estás dividido seguro que perdés y mal. Salvo dos sectores que resultaron absolutamente minoritarios, se pudo construir una corriente y se hizo una elección de 27 puntos”.

Sin embargo, admitió: “Provocó desazón porque se había generado expectativa por ganar, pero fue una elección buena. Lo más disonante fue el ausentismo. Hay que volver a representar.

”Estamos frente a una derecha cruel y esotérica”

Kirchner se refirió al conflicto conflicto el Hospital Garrahan: “Estamos frente a una derecha cruel y esotérica que llega sin un plan”, sentenció.

Además, dijo que Milei imita la tablita de Martínez de Hoz: “Terminó con una guerra y 400% de inflación. Las características geopolíticas y nacionales de esa etapa fueron diferentes. La dictadura recibió un país desendeudado, por lo cual pudo mantener la plata dulce y el dólar barato durante muchos años”.

Y agregó: “A esta derecha cruel, esotérica y antiestado, primero hubo una derecha mafiosa y cínica que ganó las elecciones de 2015 diciendo que los argentinos no iban a perder nada de las cosas buenas que tenía y sólo se iban a cambiar las cosas que estaban mal. Y a partir de ahí se desató una persecución que fue devastadora. Además, la construcción contra la política. Esto es consecuencia de una larga película que comenzó en 2015. Convencer a la gente de que todo lo que había tenido no se lo merecía. Los convencieron de que los que habíamos estado nos robamos un PBI”.

La polémica por Paka Paka:

“Estuve mirando. Si piensan que los pibes van a hacerse de Milton Friedman no entienden nada. Zamba hablaba de las cosas que son nuestras, no era un éxito de adoctrinamiento, era un éxito nacional”, expresó Cristina Kirchner al respecto del lanzamiento de la serie pero en formato libertario.

Y añadió: “(Pablo) Avelluto nos discutía por sesgados. Es cierto que no somos sarmientinos (Por Domingo Sarmiento). Pero dice que lo quiere hacer esta gente ahora, al lado de las discusiones que tenía con nosotros eran escandinavas. Bienvenida sea la autocrítica”.

Papa Francisco:

La ex mandataria dijo que “se lo extraña a Francisco” y recordó: “Cuando a Bergoglio lo eligen Papa en varios balcones de Recoleta aparecieron banderas papales. A los pocos días comenzaron a ser enrolladas porque Bergoglio demostró que merecía ser Papa”.

Además, se refirió a su vínculo y al de Néstor Kirchner: “Cuando las mujeres ejercemos la jefatura no somos como los hombres. El vínculo con Francisco cambió con mi jefatura, respecto de la de Néstor. Tenía dudas de si había construido una red que le permitiera elegir un papa que lo siguiera, y la verdad que lo hizo muy bien”.

”Es necesario reformar la Constitución para que haya elecciones cada cuatro años”

La titular del PJ pidió eliminar las elecciones legislativas: “Es necesario reformar la Constitución para que haya elecciones cada cuatro años. Cada cuatro años se elige completo todo, es lo que hay que hacer a nivel nacional urgente. Pero creo en las PASO como un proceso para evitar la fragmentación de los partidos políticos. Permitía en una contienda interna saldar, participar”.

“En La Plata, que nos ha sido adversa mucho tiempo, en 2023 fueron cinco listas y la que menos sacó fue 1600 votos y Alak ganó por 600 votos. Si hubiéramos dejado afuera a esa compañera que quería competir esos votos nos hubieran faltado para ganar la ciudad”, ejemplificó.

La elección en Corrientes

Cristina Kirchner adelantó que el PJ tendrá candidato propio apoyado por ella: “El sábado voy a Corrientes y vamos a apoyar a Tincho Ascúa. El PJ de Corrientes estuvo intervenido 6 años, lo normalizamos y vamos a hacer un apoyo en Paso de Los Libres”.

“Loan no se perdió, se lo robaron. Se lo llevaron en una red de trata de menores, estoy absolutamente convencida. Loan conmueve, me acuerdo que cuando estaban todos los días en cadena nacional, su abuela dijo que antes también se llevaban los chicos y vino Kirchner, empezaron con la AUH y se los dejaron de llevar”, afirmó.

”El verdadero problema de la Argentina es su economía bimonetaria y la falta de dólares”

CFK reiteró la tesis que viene defendiendo hace algunos años en sus intervenciones públicas sobre la economía argentina: “Desde que se levantó el cepo los argentinos compraron dólares y formaron activos en el exterior por 2000 millones de dólares. La cuenta corriente está dando un déficit de 600 millones de dólares. No sólo no hay inversión extranjera directa, sino que se van”.

“Es un gobierno deuda-dependiente, hoy sostenido por el fondo con un altísimo nivel de endeudamiento. El default no es un escenario lejano si ves la curva de vencimiento. Tenemos que definir qué perfil productivo vamos a hacer y definir el tema de la deuda. Hay que rediscutir la participación del FMI en Argentina”, manifestó.

Cómo se gestó la unidad en 2023

Para analizar la situación actual del peronismo, la ex vicepresidenta recordó el armado de listas en 2023, que llevó a Sergio Massa como candidato a presidente: “Mi candidato era ”Eduardo “Wado de Pedro”, aseguró.

“En el ‘23 desde el Gobierno querían llevar a Daniel Scioli de candidato. Mi candidato era Wado de Pedro. Cuando se decide hacer una lista de unidad y va Massa de candidato, yo exigí que fuera a través de PASO para que puedan participar los que querían”, contó

En ese sentido, pidió que “las PASO van a tener que ser reinstauradas” y continuó: “En mi despacho de vicepresidenta construimos esa unidad, que presuponía, primero, entrar al balotaje y conservar la provincia de Buenos Aires. Esa no fue una estrategia que diseñé yo, en mi despacho se reunió el ministro de Economía que era Sergio Massa, el ministro del interior que era Wado de Pedro, el gobernador Axel Kicillof y el diputado Máximo Kirchner”.

Y añadió: “El objetivo era conservar la provincia de Buenos Aires. Veníamos del Fondo Monetario, veníamos de trabajadores registrados que por primera vez en un gobierno peronista eran pobres. Veníamos con muchas dificultades”.

“Esta estrategia de conservar la provincia de Buenos Aires en base a un proceso de unidad, poder entrar al balotaje y estuvimos a 2.60 de poder ingresar. Con varios gobernadores que desdoblaron las elecciones y terminamos con cinco gobernadores, por eso desdoblar no es lo más aconsejable. La unidad no presupone el triunfo, pero es fundamental”, sostuvo.