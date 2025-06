Juan Grabois dijo que va a “ser presidente” y que va a “indultar a Cristina Kirchner"

El dirigente social Juan Grabois estuvo en el canal A24 y defendió a la expresidenta Cristina Kirchner. "Es inocente", dijo Grabois.





“Cristina es inocente y yo estoy convencido de que es inocente. Cuando mi espacio tenga el poder, nosotros vamos a indultar a Cristina y los vamos a echar a patadas en el orto con juicio político a estos jueces de mierda. El juicio político no es un juicio penal. No tenés que demostrar responsabilidad penal. Tenés que demostrar inhabilidad moral. Si vos aceptaste que te nombren por decreto, aunque te ratifiquen después, y, mucha habilidad moral no tenés”. A su vez sostuvo: “Vamos a ser un gobierno en donde la gente tenga tierra, techo y trabajo”.



“A mí me detuvieron hace dos semanas y la ministra dijo que a mí me detuvieron por orden del presidente. ¿Te parece muy republicano eso? ¿A vos te parece bien que la ministra ordene una detención? Se llama estado de sitio eso” dijo Grabois. “Mi celular lo tienen hace dos semanas. El celular de todos los jueces del Lago Escondido, de Milman, de todos los chorros de la cripto estafa… no les secuestraron a ninguno. En el mío no van a encontrar nada porque yo no soy ni chorro, ni conspirador, ni incumplidor de los deberes de funcionario. Por eso van a ir en cana Karina y Milei. Los dos”.



“Milei estafó a más de 10 mil personas poniendo un tweet. ¿Es corrupto o no es corrupto? Cagó a un montón de gente usando la investidura presidencial. Yo no vi a nadie muy escandalizado, la verdad”, lanzó Grabois aludiendo a la causa de la cripto estafa.