Israel aceptó el alto el fuego con Irán propuesto por Donald Trump pero dice que Irán volvió a atacar

Donald Trump manifestó sorpresivamente el acuerdo de un alto el fuego “completo y total” entre Israel e Irán, una medida que consideraba un preludio para “el fin de la guerra de 12 días”.

Israel acató la propuesta del presidente estadounidense y advirtió que si se viola el acuerdo respondería "con firmeza". Más tarde, informó que hubo nuevos ataques desde Irán. Una hora después del anuncio de la aceptación de la propuesta, las Fuerzas de Defensa israelíes detectaron nuevos lanzamientos de misiles desde Irán, En el norte del país sonaron las sirenas y se escucharon explosiones mientras las defensas aéreas israelíes disparaban. El ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó al Ejército “responder con fuerza” al nuevo ataque iraní.

El anuncio del presidente se produjo luego de que Irán hubiera atacado una base militar estadounidense en Qatar, la mayor instalación militar de Estados Unidos en Oriente Medio, en represalia por los ataques estadounidenses contra tres sitios nucleares iraníes del domingo.

No hubo víctimas en la ofensiva iraní en Qatar y Trump había agradecido a Teherán por haberle avisado antes de la ofensiva, que pareció haber sido coordinada para minimizar una confrontación directa entre Irán y la primera potencia militar del mundo.

¡FELICITACIONES A TODOS! Se ha acordado plenamente por y entre Israel e Irán que habrá un ALTO el Fuego completo y total (¡en aproximadamente 6 horas a partir de ahora, cuando Israel e Irán hayan terminado y completado sus misiones finales en progreso!), durante 12 horas, momento en el cual se considerará que la guerra ha terminado!”, anunció Trump en su cuenta de Truth Social.

Explicó que “durante cada alto el fuego, la otra parte permanecerá PACÍFICA y RESPETUOSA. Partiendo de la base de que todo funciona como debería, y así será, me gustaría felicitar a ambos países, Israel e Irán, por tener la resistencia, el coraje y la inteligencia para poner fin a lo que debería llamarse "LA GUERRA DE LOS 12 DÍAS".

“Esta es una guerra que podría haber durado años y haber destruido todo el Medio Oriente, pero no lo hizo, ¡y nunca lo hará! ¡Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a Irán, Dios bendiga al Medio Oriente, Dios bendiga a los Estados Unidos de América y DIOS BENDIGA AL MUNDO!!, agregó exultante.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abas Araqchi, afirmó que por el momento no había un acuerdo de alto el fuego entre ambos bandos. Araqchi publico en redes sociales: "Por el momento NO hay 'acuerdo' para un alto al fuego o cese de las operaciones militares". En este sentido agrego: "Si el régimen israelí detiene su agresión ilegal contra el pueblo iraní a mas tardar las 04H00 de Teherán, no tendremos la intención de continuar nuestra respuesta".

En ese contexto, se registraron potentes explosiones en Teherán en la madrugada del martes, con 9 muertos, horas antes de que entrara en vigor el supuesto alto al fuego, previsto para las 4 MGT (1 de la madrugada en hora Argentina)

La represalia iraní se enfocó en la base Al-Udeid, en Qatar, que es la mayor de todas las bases de Estados Unidos en la región, que alberga un cuartel general avanzado del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), así como de sus fuerzas aéreas. Allí viven unas 10.000 personas.

Al-Udeid, que tiene tres pistas de aterrizaje, ha sido fundamental para las operaciones que en el pasado ha llevado a cabo el ejército de Estados Unidos en Irak, Siria y Afganistán.

Poco antes del ataque, Qatar había cerrado su espacio aéreo y había emplazado a sus ciudadanos y a los estadounidenses a refugiarse en sus casas. Más tarde confirmó la ofensiva iraní y dijo que el ataque fue repelido por el sistema de defensa antiaéreo qatarí.

El régimen de los ayatollahs informó que la cantidad de misiles utilizados en el ataque coincidió con el número de bombas usadas por Estados Unidos contra sus instalaciones nucleares el domingo y que apuntó a Al-Udeid porque estaba lejos de áreas pobladas.