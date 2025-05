Jorge Macri acusó a Horacio Rodríguez Larreta de mentiroso y resentido contra el PRO

Luego de que en el debate por las elecciones legislativas porteñas Horacio Rodríguez Larreta afirmara que quiere volver a gobernar la Ciudad y de que cuestionara la gestión de Jorge Macri, el jefe de Gobierno porteño salió al cruce de su antecesor y lo acusó de "mentiroso".





Durante sus intervenciones en el debate, Rodríguez Larreta había declarado en varias oportunidades contra la gestión de Macri. En forma de chicana, agradeció al Gobierno de la Ciudad: "Están haciendo campaña elogiando las obras que hice durante mi gestión. Básicamente, porque no tienen una sola obra para mostrar de la gestión de Jorge Macri".

El actual jefe de Gobierno salió a contestarle, remarcó las obras que se realizaron durante su mandato y aprovechó para recordarle otras que quedaron pendientes de la administración anterior.



"Las chicanas de la elección a mí no me ofenden. Me ofenden otros tipos de agresiones. Sí la mentira. Horacio dijo muchas veces 'cero obras'. La obra de la cárcel de Marcos Paz la estamos haciendo hoy como gobierno nosotros porque la dejó de hacer él", comentó Macri en declaraciones periodísticas.



En ese sentido, agregó que si él hubiese avanzado con la cárcel, "hoy no tendríamos detenidos en las comisarías y Devoto ya estaría sin presos".

Macri también destacó que en su primer año de gestión se hicieron "más obras que en el último año de Horacio".



Y también se refirió al Movimiento al Desarrollo (MAD), el nuevo espacio que fundó Rodríguez Larreta. Al respectó, comparó un cambio de partido con cambiar de club de fútbol. "No se cambia de camiseta de fútbol, yo he tenido coherencia", explicó.

"Lo que está haciendo hoy Horacio es jugar en contra de su partido, un partido que le permitió ser ocho años jefe de Gabinete (de la Ciudad), ocho años jefe de Gobierno, precandidato a presidente y porque pierde se va, no está bien", afirmó, y agregó: "Me parece que a algunos los mueven algunas cosas medio raras. Cierto resentimiento...".



El actual jefe de Gobierno porteño aprovechó para contestar otras de las afirmaciones que su antecesor había hecho durante el debate. En particular, se refirió al anuncio de Rodríguez Larreta, quien dijo que quiere volver a conducir la Ciudad de Buenos Aires.



“¿Va a distraerse dos años como legislador pensando sólo en ser jefe de Gobierno, lo mismo que pasó cuando dejó de atender la Ciudad para ser candidato a presidente?”, se preguntó Macri.



El jefe de Gobierno porteño comparó también la partida de Horacio Rodríguez Larreta con los roces que hubo durante la campaña por las elecciones de 2023 en la Provincia.

"Esto es como cuando discutimos si (Diego) Santilli iba a la Provincia; yo discutí un montón que no tenía que ser de esa manera, pero nunca dije 'voy a jugar en contra para que Santilli pierda'", aseguró.



Además, hizo una nueva referencia a las PASO presidenciales de 2023 y, a modo de nueva chicana, se preguntó qué hubiese pasado si Rodríguez Larreta ganaba en esa oportunidad.

"Si Horacio hubiera sido electo presidente y hubiera ganado desde el PRO, ¿se hubiera ido del PRO? ¿El problema es el PRO o él que perdió?", se preguntó.



Y en la misma línea, continuó: "Un espacio político que te permitió ser candidato a presidente no te destrata. Te fue mal. Punto", disparó, y agregó: "Ahora, ¿porque te fue mal te vas pero si hubieras ganado te quedás? Es raro... Yo no hago eso. Tengo mis valores".