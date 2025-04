Mauricio Macri apuntó contra la candidatura de Adorni y acusó al Gobierno de “transar con los malos”

En un análisis de la actualidad en torno al gobierno del presidente Javier Milei, el exmandatario Mauricio Macri dijo que tiene “potencial para la mejora”, pero sostuvo que a algunos funcionarios “les gusta transar con los malos”.



En declaraciones públicas, también fue en contra de la candidatura del vocero presidencial, Manuel Adorni, en territorio porteño. “Hay que estar preparado. Uno puede ser buen vocero, pero para ser legislador hay que saber sobre la ciudad de Buenos Aires”.



El líder del PRO dijo que el Presidente pone los logros económicos por encima del “fortalecimiento institucional”. Es allí donde Macri ve “potencial de mejora”. “Hace falta que todas las instituciones tengan la misma coherencia, por arriba de cualquiera. Que estén lideradas por alguien que merece respeto, no con prontuario”, dijo. Y le reprochó al Gobierno: “Hoy hay mezcla. No sé por qué se produce. Algunos creen que transando con los malos te va a ir mejor. Les gusta lidiar con los malos. Se lo dije a Santiago Caputo”.



“En los distritos donde están armando partido tienen dirigentes que eran del massismo o del kirchnerismo, como en Jujuy, San Juan, Corrientes e incluso Ciudad... Hay que apostar a los jóvenes liberales”, completó.



Más adelante, apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta y Manuel Adorni nuevamente. “Vivimos en una Ciudad maravillosa, que todos amamos. Estamos debatiendo de acá al 18 de mayo cuál es el espacio que tienen la capacidad de cuidar todo lo que hemos conseguido. La Ciudad cambió tras 17 años de trabajo constante. No fue casualidad. Nuestro grupo es el mejor para lidiar con los problemas. La propuesta que sabe lo que tiene que hacer es la que encabeza Silvia Lospennato. No es Larreta, que se fue del Pro y está solo. Todo lo que él dice no se va a poder hacer... Está solo”, lanzó.



Y acotó: “Cuando uno le pide la confianza a la gente, no hay derecho a improvisar. La persona tiene que saber a dónde va, a qué va. No es todo lo mismo. Hay que estar preparado. Uno puede ser buen vocero, pero para ser legislador tiene que saber sobre la ciudad de Buenos Aires. No improvisar es votar al Pro”.



En el mismo sentido, le envió un mensaje a Milei y a su hermana, Karina, en medio de las negociaciones por un acuerdo electoral en provincia de Buenos Aires: “Si no hay acuerdo en Provincia es porque ellos no quieren. Todos los días escriben que no quieren hacer un acuerdo con nosotros, que se quieren llevar a tres o cuatro dirigentes nuestros. Eso no es hacer un acuerdo, no es ser respetuoso de quien te acompañó durante este año y medio, te ayudó a ganar y a fiscalizar. Cuando estabas atascado, en una crisis, ¿quiénes fueron los que defendieron y batallaron por vos? Los diputados del Pro. Mientras tanto, los legisladores de LLA se tiraban agua“.



“El kirchnerismo volvió. Ese es un hecho. Entonces, hoy más que nunca tenés que focalizarte en no darle tregua. Hay que trabajar en serio para que no se vuelva a repetir. No hay que dejar que gane el señor Kicillof. Y en la Ciudad no tienen que ayudar para que gane Santoro, como están haciendo hoy”, apuntó.



Ida y vuelta con Milei por los dirigentes “comprados”



El exjefe de Estado se refirió a su frase durante una reunión en Mar del Plata con el intendente Guillermo Montenegro, Cristian Ritondo y dirigentes de la Quinta Sección. En aquel encuentro del pasado miércoles, Macri dijo que “los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados” y que los que quedaban eran quienes tenían valores -en clara alusión a referentes del Pro que se fueron a LLA-. Tras esto, el Presidente redobló la apuesta y le pidió “que traiga la factura”.



“La respuesta de Milei fue muy ocurrente. Él ya entendió todo. Entendió que hay gente que está tan desesperada por conservar su cuota de poder, renovar una banca o renovar cualquier tipo de cargo, que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Eso es ponerse un precio, eso es no tener valores”, sumó Macri.



Por último, se refirió a las reformas económicas del gobierno de Milei y destacó: “Las ideas que se están aplicando son las que he predicado siempre, me da mucha tranquilidad. Ellos saben lo que está pasando. Confió en que van a encontrar el equilibrio entre bajar la inflación y cuidar la exportación. Dieron un paso en la salida del cepo, que salió bien, con un sistema de bandas similar al que tuvimos nosotros. Estamos en el rumbo correcto. En un mundo muy controvertido e inestable, hay que llevar la mayor tranquilidad posible".