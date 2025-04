Dólar y fin de cepo: los detalles del nuevo esquema de flotación cambiaria que impulsa Milei

Ya rige la apertura del cepo para la compra de moneda extranjera de forma oficial a través de las entidades financieras y bancarias luego de siete años de restricciones.



El ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del BCRA, Santiago Bausili, confirmaron un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s20.000 millones, que estará acompañado de desembolsos de otros organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que permitirá fortalecer las reservas y avanzar hacia la fase 3 del programa económico.





La nueva etapa incluirá la flexibilización cambiaria, con la liberación del cepo para la adquisición de divisas, y también la implementación de un nuevo régimen de flotación dentro de bandas entre $1.000 y $1.400. El nuevo esquema tendrá una actualización mensual del 1%.



La corrección mensual de 1% de la flotación será tanto para la banda superior ($1.400) como para la inferior ($1.000) por lo que a medida que avance el tiempo se alejará aún más la distancia entre ambas, reduciendo el rango habilitado para la intervención del BCRA.



El BCRA libera el cepo para la compra de moneda extranjera



Se puso fin a las restricciones para la compra de divisas por parte de personas físicas y jurídicas, incluyendo el tope mensual de u$s200 para individuos, por lo que todas las personas podrán comprar dólares a través de sus canales digitales (home banking y app) al precio que fije el mercado dentro de la banda establecida por el Banco Central, que oscila entre $1.000 y $1.400.



Además, serán quitadas todas las restricciones de acceso vinculadas con asistencias gubernamentales recibidas durante la pandemia, subsidios, el empleo público, entre otros.



En este marco, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminará la percepción impositiva vigente para las compras de moneda extranjera en el mercado. A pesar de la quita de numerosas limitaciones, desde la institución aclararon que permanecerá el impuesto para el turismo y los pagos con tarjeta de crédito en el exterior.



Las entidades bancarias ya comenzaron a notificar a sus clientes sobre los cambios. De acuerdo a una comunicación que envió el banco ICBC, las personas físicas residentes podrán acceder a la compra de divisas "sin límite de monto para tenencia local" y "para ahorro en cuentas en el exterior de titularidad del cliente “siempre que acrediten la capacidad económica correspondiente a través de ingresos y/o activos consistentes con el ahorro en moneda extranjera".



El límite para la compra de dólares en efectivo por ventanilla



Si bien las operaciones digitales no tendrán límites de monto, habrá restricciones para quienes deseen comprar dólares en efectivo por ventanilla.



El Banco Central establece que se podrá comprar un máximo de u$s100 mensuales en efectivo y se deberá firmar una declaración jurada que certifique no haber superado ese monto en el conjunto del sistema bancario.



Esta limitación aplica exclusivamente a las compras presenciales en efectivo, y no afecta las compras virtuales a través del home banking.





Terminó el cepo: el BCRA suprime el dólar blend para exportación y habilita pago inmediato de importaciones



Entre las novedades del Gobierno, se suprimirá el dólar "blend", un régimen que permitía a los exportadores liquidar sus ventas al exterior 80% en el mercado oficial y 20% en el financiero, buscando unificar el tipo de cambio y mejorar la acumulación de reservas. Y se permitirá la distribución de utilidades al exterior a partir de balances iniciados a partir del 1 de enero de 2025.



Para el caso de personas físicas y jurídicas, el ICBC comunicó que "las nuevas importaciones oficializadas desde el 14/04/25 podrán acceder al MLC de forma inmediata", mientras que las que se hubieran oficializado previamente "mantienen el plazo de 30 días". Además, se amplían facilidades "para pagos anticipados y a la vista para MiPyMEs y bienes de capital no suntuarios, respetando ciertos topes sobre el valor FOB".



Respecto a los servicios contratados desde el 14 de abril con terceros no vinculados "se podrán pagar desde la fecha de prestación o devengamiento". Para el caso de fletes de importación podrán abonarse "desde el arribo de la mercadería al país". En tanto que cuando sea entre empresas vinculadas "se reduce el plazo mínimo de espera de 180 a 90 días".



En este sentido, cuando se trate de operaciones vinculadas a la importación de energía o combustible se elimina el límite a la formación de activos externos. Asimismo, en el caso de que una operación supere los u$s100.000 dólares deberá informarse con 48 horas de anticipación.



El BCRA diseña un nuevo BOPREAL



En relación a los stocks, el BCRA trabaja en el diseño de una nueva serie de Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal). En detalle, dichos títulos podrán ser adquiridos en pesos.



El objetivo es que sean utilizados para afrontar obligaciones con el exterior relacionados con deudas o dividendos previos al 2025, además de deudas comerciales con fecha anterior al 12 de diciembre de 2023.



Qué pasará con los precios de Netflix, Disney, Amazon y Spotify



Los cambios impactarán en diferentes áreas, desde la cotización de la divisa (que se moverá en bandas de $1.000 a $1.400) hasta los consumos con el dólar tarjeta o turista, es decir, las compras y consumos realizados en el exterior. De allí la expectativa por lo que pasará con el precio de las plataformas de streaming como Netflix, Spotify, Disney, Max (HBO) y Amazon Prime Video, entre otras.



Hace casi cinco meses, en diciembre del año pasado, los precios de estas plataformas populares de música, series y películas tuvieron un impacto en sus precios, luego de que el gobierno de Javier Milei eliminó el Impuesto PAIS. Ahora, a la espera de cómo se acomode el precio del dólar con la despedida del cepo, se espera que haya otro cambio en los valores que los usuarios abonan en estos servicios.



Es importante entender cómo está compuesto el llamado "dólar Netflix" o "dólar tarjeta", que no es otra cosa que el dólar oficial más recargos impositivos. Tras la eliminación del Impuesto PAIS para consumos en el exterior, este tipo de cambio ahora incluye 30% de percepción a cuenta de Ganancias y BBPP.



Actualmente, el dólar tarjeta cotiza en torno a los $1.426,75, según el valor del dólar oficial más los recargos vigentes. Este valor se encuentra ligeramente por encima del techo de la banda de flotación ($1.400) establecida por el Gobierno.



Pero es probable que este tipo de cambio experimente fluctuaciones iniciales debido al reacomodamiento del mercado tras la salida del cepo, para luego estabilizarse dentro de los márgenes fijados.



Teniendo en cuenta valores hipotéticos del nuevo tipo de cambio oficial de $1.250/$1.300, el dólar para servicios de streaming —como Netflix o Spotify— también conocido como dólar tarjeta, se ubicaría entre los $1.625 y los $1.690, ya que sigue incluyendo el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias. Este recargo se aplica automáticamente a cualquier consumo en moneda extranjera con tarjeta, incluyendo plataformas de entretenimiento.



Como se encontraría por fuera de las bandas cambiarias establecidas por el Gobierno, es probable que haya una modificación en los impuestos.