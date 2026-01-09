¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Motochorros asaltaron a dos amigas que venían con regalos para los hijos

Al ver la moto subir a la vereda, las mujeres tiraron casi todas las bolsas al patio de una casa en Merlo para evitar el robo.
 

Por Redacción

Viernes, 09 de enero de 2026 a las 08:56

Eran cerca de las 14 cuando dos amigas volvían de hacer las compras para Reyes Magos en el barrio Reconquista. 

Cuando caminaban por Campichuelo, a la altura de Montalvo y Cacheuta, fueron sorprendidas por dos motochorros que se subieron a la vereda y les cruzaron el vehículo para asaltarlas. 

De forma inmediata, dieron media vuelta, comenzaron a correr y en el camino tiraron casi todas las bolsas con regalos por encima de la reja de una casa. 

Los delincuentes levantaron uno de los paquetes que quedó en el suelo y se fugaron mientras las mujeres, en shock, corrieron sin mirar atrás por temor a ser heridas.

