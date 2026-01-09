Motochorros asaltaron a dos amigas que venían con regalos para los hijos

Eran cerca de las 14 cuando dos amigas volvían de hacer las compras para Reyes Magos en el barrio Reconquista.

Cuando caminaban por Campichuelo, a la altura de Montalvo y Cacheuta, fueron sorprendidas por dos motochorros que se subieron a la vereda y les cruzaron el vehículo para asaltarlas.

De forma inmediata, dieron media vuelta, comenzaron a correr y en el camino tiraron casi todas las bolsas con regalos por encima de la reja de una casa.

Los delincuentes levantaron uno de los paquetes que quedó en el suelo y se fugaron mientras las mujeres, en shock, corrieron sin mirar atrás por temor a ser heridas.