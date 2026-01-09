Persecución por la General Paz a 150 por hora y dos delincuentes con antecedentes

El procedimiento comenzó a raíz de una alerta del Anillo Digital, que detectó la camioneta blanca, sustraída horas antes en CABA y circulando sobre la General Paz y 2 de Abril, acompañada de un Peugeot 208 que oficiaba de vehículo de apoyo.

Rápidamente, los efectivos de la Policía de la Ciudad desplegaron un seguimiento controlado a lo largo de la arteria, coordinando cortes preventivos en distintos puestos para interceptar el vehículo, que era conducido de forma peligrosa e intentó embestir a los agentes durante la huida.

La persecución tuvo como protagonista a un policía motorizado que aceleró por encima de 100 y debió maniobrar entre el caos vehicular de la autopista para alcanzarlos. Gracias a un camión que demoró el avance de la camioneta, se bajó, dio la voz de alto y los detuvo.

Los detenidos de 19 y 20 años contaban con un amplio prontuario delictivo. El conductor registraba antecedentes por hurto (28/11/2024), tenencia simple de arma de guerra (28/12/2024), infracción a la Ley de Estupefacientes (25/09/2025) y encubrimiento agravado (23/11/2025), desde noviembre de 2024 a la fecha.

Mientras que su acompañante, de 19, posee registros por tenencia de estupefacientes, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones leves (09/05/2021), robo (28/10/2021), robo agravado por uso de arma (16/06/2022), robo (24/01/2023), infracción a la Ley de Estupefacientes (23/03/2024, 04/05/2024, 07/09/2024), desde octubre de 2021 a la fecha.

Finalmente, el personal halló en Guaraní y O’Higgins, Lomas de Zamora, el Peugeot 208 abandonado, corroborando que contaba con un pedido de secuestro activo.