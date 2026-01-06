"Devolveme el celular": escapaban de motochorros y tiraron el teléfono a una casa

Por la velocidad y el ruido, un hombre y una mujer que volvían a su casa, comprendieron que estaban siendo seguidos por una dupla de motochorros.

Primero aceleraron a fondo para dejarlos atrás pero los delincuentes, responsables de varios delitos en José C. Paz, les mostraron una pistola para forzar la detención.

Ante el inevitable asalto, la pareja estacionó en la puerta de una casa. El marido dejó que se lleven la moto pero su mujer, temiendo que el robo pueda escalar, agarró su celular y lo tiró sobre el techo de una casa.

Una vez que los delincuentes habían huido, la pareja tocó timbre en el domicilio. Un hombre que había escuchado los ruidos, salió con desconfianza. “Te revoleé el celular al techo”, explicó la mujer. Luego el hombre le prestó una escalera para que lo recupere.