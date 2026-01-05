Los atacaron a tiros mientras trabajan en una obra y se defendieron a ladrillazos

Era temprano y una cuadrilla de albañiles ya estaba operativa en una obra en Virrey del Pino. Mientras preparaban material y sacaban cosas del bolso, apareció una moto que aparentaba pertenecer a una app de reparto.

Sin embargo, la realidad era bien distinta: se trataba de dos motochorros armados con pistolas que les exigieron plata, los celulares y una motocicleta estacionada en la puerta de la casa en construcción.

En una arriesgada maniobra, los obreros forcejearon con el delincuente que había bajado de la moto. Este se retiró y dio primero un tiro al aire y luego en dirección a los trabajadores.

Estos se escondieron detrás de las paredes de la casa y les lanzaron herramientas y ladrillos para ahuyentarlos.

Vecinos de la zona aseguran que la dupla de delincuentes es responsable de al menos 20 robos bajo la misma modalidad.