Narcos se adueñaron de un barrio y montaron un zoológico ilegal

En el marco de la estrategia integral del Estado Nacional para enfrentar al narcotráfico y fortalecer la seguridad en los territorios más afectados por el delito, la Policía de Seguridad Aeroportuaria llevó adelante un importante operativo coordinado de allanamientos simultáneos.

Los siete operativos tuvieron lugar en el barrio Vía Honda y como resultado de los mismos quedaron detenidos cuatro hombres y una mujer que formaban parte de una peligrosa estructura delictiva en Rosario.

Durante las requisas, el personal policial secuestró catorce teléfonos celulares; más de cuatrocientos gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos tanto en dosis fraccionadas como en un envoltorio compacto; dos frascos con sustancia utilizada como elemento de corte, con un pesaje superior a los setecientos gramos; y siete municiones calibre nueve milímetros, elementos directamente vinculados a la actividad ilícita investigada y puestos a disposición judicial.

Asimismo, en el marco de los allanamientos, en una de las fincas objeto de la medida judicial se detectó la presencia de animales de distintas especies, algunos de ellos en peligro de extinción, y se constató que uno habría sido sustraído en la ciudad de San Nicolás.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Brigada Ecológica y de Rescate Animal de la Policía de la Provincia de Santa Fe, procediéndose al secuestro de cuatro equinos, dos de los cuales quedaron en depósito judicial de la Municipalidad de Rosario, mientras que los restantes fueron trasladados conforme a lo establecido por la Ley N.° 14.346.

Además, se secuestraron un loro, un cardenal amarillo (especie en peligro de extinción) y un zorzal, en infracción a la Ley Provincial N.° 4.830 y la Ley Nacional N.° 22.421.