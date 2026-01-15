¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Tres balazos a quemarropa para sacarle la moto a dos amigas

El delincuente la bajó de la moto a punta de pistola en Campana. Junto con la compañera le pegaron para bajarlo hasta que empezó a disparar. Luego robó otra moto y cayó detenido.
 

Por Redacción

Jueves, 15 de enero de 2026 a las 09:37

Estaban por ir a una cena pero la noche se convirtió en un calvario. Una joven esperaba a bordo de una Honda Wave a su amiga cuando un hombre llegó, le mostró una pistola y la obligó a correr. 

La secuencia parecía terminar ahí. “Camila, vení, me quieren robar”, gritó la mujer y el delincuente lanzó el primer tiro. De la casa salió la otra. Juntas encararon al delincuente y comenzaron a pegarle con el casco. 

En un primer momento lograron bajarlo pero el asaltante volvió a disparar a quemarropa y le apuntó a una de ellas en el piso.  

Finalmente, logró fugarse. Minutos después se encontró con un cómplice con el que asaltaron a un segundo hombre para robarle una Honda Falcon 400. 

A las pocas horas y gracias a una investigación del fiscal Matías Ferreiros, lograron detenerle. Según consta en la causa, la segunda víctima aseguró que le dijeron “no me mires a la cara porque te pego un tiro”. 

Si bien el delincuente terminó preso, la moto de las chicas no fue recuperada.

