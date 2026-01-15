Le robaron 22 mil dólares a una abuela de 91 años, compraron facturas y se fugaron

Gracias a una investigación de la Policía Departamental de San Isidro, la comisaría de Boulogne y el trabajo de la fiscal Paula Hertrich, lograron detener a un hombre de 37 y otro de 46 años responsables de un asalto contra una jubilada.

El hecho ocurrió en Carlos Gardel al 2083, en Boulogne, mientras la víctima descansaba. Los delincuentes reventaron una ventana trasera, la redujeron y se llevaron 22.000 dólares, dos relojes y varias joyas.

Una cámara de seguridad los captó horas después comprando medialunas en una panadería.

Mediante tareas de seguimiento lograron atrapar al primer delincuente mientras circulaba con un Peugeot 5008 cerca de la zona donde había perpetrado el hecho.

El segundo ladrón fue visto a bordo de un vehículo tomando la Ruta 2 en sentido a Mar del Plata.

Luego de tareas de inteligencia y seguimiento en inmediaciones de un domicilio y con apoyo de personal local, los efectivos lograron detenerlo mientras caminaba por la zona de Avenida Luro y Funes.