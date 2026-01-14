Policía se defendió a los tiros de motochorros y dejó a uno casi muerto en el piso

La intersección entre la Ruta 3 y la calle Pekín fue el escenario de una tensa balacera entre un grupo de delincuentes y un policía de la Ciudad que estaba de civil.

Todo comenzó cuando cuatro ladrones a bordo de dos motos, se adelantaron al oficial y le apuntaron exigiéndole el vehículo. El efectivo frenó, se bajó y comenzó a correr hasta que pudo sacar su arma reglamentaria.

Ante la amenaza de los delincuentes, realizó varios disparos, hiriendo en el rostro y el abdomen al ladrón que se había acercado hasta su moto para robarla. Luego se acercó y lo pateó en el piso mientras lo insultaba.

El compañero del asaltante herido abandonó su Zanella 110 -que tenía la patente tapada- en medio de la ruta y se fue corriendo, mientras que el otro conductor aceleró a fondo.

La Unidad Funcional de Instrucción interviniente dispuso la preservación del lugar del hecho para la realización de peritajes y el avance de la investigación, mientras continúan las tareas para dar con los delincuentes prófugos.

La justicia no adoptó temperamento alguno contra la víctima.