Tiene 16 y escapó a más de 100 con la novia en una moto robada

La Avenida Provincia Unidas se convirtió por largos minutos en una pista del Moto GP. Efectivos motorizados persiguieron a dos jóvenes de 16 y 18 años que circulaban en una KTM Duke 200cc que había sido robada en las últimas horas.

Todo comenzó a las 3:40 de la madrugada cuando los efectivos les pidieron que se identificaran. Estos desobedecieron la orden policial y emprendieron la fuga por avenida Provincias Unidas en sentido norte.

La body cam de uno de los efectivos grabó en todo momento el velocímetro de la moto que casi nunca bajó de los 100 kilómetros por hora.

En un momento, el oficial logró pegarse a la moto de los delincuentes y la acompañante le tiró un manotazo para desestabilizarlo que, de haber sido efectivo, podría haber terminado en muerte.

Finalmente, a la altura de la rotonda de Juan José Paso, los delincuentes chocaron contra el cordón y terminaron cayendo sobre el pasto.

La Brigada los detuvo, secuestró la moto y los trasladó a sede policial.