”Ya está, me rompiste la panza”: desarmó a un ladrón y le dió tres tiros al cómplice

Eran las 12 del mediodía cuando dos empleados descargaban un camión de huevos acompañado por el seguridad privada de la empresa.

En ese momento, un Toyota Etios ocupado por tres delincuentes estacionó en la puerta. “Vos andá para allá”, le dijeron a uno de los trabajadores mientras le apuntaban a la cabeza.

Otro de los delincuentes quiso sorprender al custodio desde atrás, pero en una rápida maniobra, tomó la pistola por el cañón, forcejeó y se fueron al piso.

“Está enfierrado, está enfierrado”, dijo con desesperación el ladrón al ver que le habían sacado el arma. Mientras corría, el seguridad, un ex-agente de la policía bonaerense, disparó varias veces para ponerlos en fuga.

Luego le tiró al que quedaba dentro del galpón. ”Ya está, me rompiste la panza”, dijo el delincuente rendido “Soltame hermano”, le pidió después mientras el protagonista lo retenía en el piso.

El ladrón debió ser trasladado al Hospital Grierson con riesgo de vida.