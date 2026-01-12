¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Entraderas, el negocio familiar: volcaron en la fuga y terminaron presas

La policía de La Plata detuvo tres mujeres y un hombre acusados de múltiples delitos a mano armada en la ciudad.
 

Por Redacción

Lunes, 12 de enero de 2026 a las 11:30

El comando de patrullas se encontraba realizando una investigación en torno a una banda que utilizaba un Volkswagen Fox para delinquir en distintos puntos de la capital provincial. 

Personal de la Comisaría 8va los alertó de la presencia del vehículo en la zona de 19 y 85. Los delincuentes estaban circulando a bajísima velocidad con un objetivo claro: marcar una casa vacía para realizar una entradera. 

Al advertir la presencia policial, aceleraron a fondo hasta que perdieron el control y terminaron volcando en una zanja. 

Las tres mujeres de  25, 27 y 30 años, acompañados por un cómplice de 28, salieron del coche, se fugaron en distintas direcciones y se subieron a varios colectivos para despistar a los uniformados. 

Sin embargo, con el operativo cerrojo mandatado por el Comisario General Alejandro Rey en marcha, lograron detenerlos. 

