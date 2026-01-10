Venían borrachos, evadieron un control y terminaron chocando contra un cordón

Era de madrugada y la policía cordobesa realizaba controles de rutina sobre una avenida céntrica cuando vieron venir un Peugeot 308.

Al indicarles que debían hacerse a un costado para pasar por el control, el conductor los esquivó y aceleró a fondo dando lugar a una tensa persecución.

Durante la huida, los delincuentes, de 18 y 22 años, fueron en contramano, pasaron semáforos en rojo y agarraron a más de 100 charcos de agua al estilo del Rally Dakar.

Al llegar a la zona de Tucumán y La Tablada, el asfalto mojado les jugó una mala pasada: el 308 patinó e impactó contra un cordón. Esto le dio tiempo a dos móviles para encerrarlos y detenerlos.