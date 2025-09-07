Vendían droga en una casa tomada con peligro de derrumbe y amenazaban a vecinos

Una casa en Av. Juan B. Justo al 1965 se convirtió en un foco de conflicto permanente a partir de que fuera usurpado de forma ilegal por al menos dos delincuentes.

En ese sentido, la Policía de la Ciudad, procedió a arrestar a ambos hombres y a clausurar el lugar que según la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias contaba con peligro de derrumbe.

“Liberamos una propiedad usurpada en Villa Crespo. Los vecinos denunciaron que alteraba la seguridad y convivencia en el barrio y que funcionaba como punto de venta de drogas. Dos personas fueron detenidas. En la Ciudad, el orden no se negocia”, afirmó el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Este operativo forma parte de la tarea que está llevando adelante la Ciudad para reforzar y garantizar el pleno cumplimiento de la ley en todos los barrios, mejorar el orden y la seguridad en el espacio público y erradicar cualquier tipo de actividad delictiva.

Ya hubo más de 400 operativos de recuperación de propiedades usurpadas y de restitución inmediata a sus legítimos dueños.

Además, se realizaron 10 megaoperativos para desalojar manteros en Once, Flores (en la avenida Avellaneda), Parque Centenario, Chacarita, Parque Patricios y Constitución, entre otras zonas. También se desmantelaron ferias ilegales y ranchadas en Retiro (calle Perette), el aeroparque Jorge Newbery, Plaza Lavalle y Congreso.

Con estas acciones se liberaron veredas, plazas y otros espacios públicos en los que se comerciaba mercadería de procedencia desconocida, lo que constituía una competencia desleal con los comerciantes que cumplen con sus obligaciones impositivas, además de obstaculizar el tránsito y la libre circulación en la vía pública.