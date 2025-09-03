Le robaron la camioneta a punta de pistola delante de su pequeño hijo

Un hombre fue asaltado a mano armada por dos delincuentes mientras subía a su camioneta junto a su pequeño hijo en la localidad bonaerense de González Catán.

El hecho ocurrió en la zona del kilómetro 32, cuando los asaltantes lo interceptaron y, tras amenazarlo con armas de fuego frente a la criatura, le sustrajeron una camioneta Renault Oroch color gris, patente AA039CF, que la víctima utilizaba para trabajar.





El nene vio cómo los ladrones tomaban del cuello a su papá mientras le apuntaban con un arma y tuvo la reacción de bajarse solo de la camioneta para que no se lleven el vehículo con él adentro

Tras el robo, los delincuentes escaparon hacia el kilómetro 31 en dirección a un sector conocido como las “vías muertas”, según precisaron los voceros consultados.

Familiares del damnificado solicitaron colaboración a la comunidad para ubicar el rodado y difundieron un número de contacto para quienes puedan aportar datos.

La denuncia fue radicada en la comisaría de la jurisdicción, en tanto efectivos policiales desplegaron rastrillajes en distintos puntos de la zona con el objetivo de localizar la camioneta y dar con los responsables del hecho.