Subastaron más de $1.200 millones en vehículos, casas y joyas incautadas al delito

El gobierno santefesino realizó la cuarta subasta de vehículos, casas y joyas incautadas al delito logrando una recaudación de más de $1.200 millones de pesos.

El evento, realizado en la Estación Belgrano, estuvo a cargo de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) y tuvo 3.910 personas inscriptas de las 24 jurisdicciones del país.

La Aprad ofreción un lote de 157 vehículos, inmuebles, joyas, celulares, materiales de construcción y electrodomésticos.

El lote que más recaudó fue el 5, un inmueble de la localidad de Funes, por el que pagaron 90 millones de pesos. Por otra parte, el lote de joyas número 65 se pagó $19.500.000.

El más barato fue el 35, un celular que se subastó en $ 110.000. En tanto, el auto más caro fue el 1 que era un Toyota SW4 modelo 2023 con 5.072 kilómetros que se vendió a 60 millones de pesos.

Los fondos recaudados será utilizados con tres finalidades: la reparación de víctimas del delito, políticas sociales y el autofinanciamiento de la Aprad.