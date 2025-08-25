Encerraron a clientes y vendedores en un local, estaban a punto de llevarse 50 celulares y los detuvieron

La Policía de la Ciudad detuvo a dos delincuentes de 27 y 28 años que ingresaron armados a robar un local de celulares del barrio de Liniers y se estaban llevando 50 teléfonos en un bolso.

Personal de la Comisaría Vecinal 9 B fue advertido por un robo en un negocio de celulares de la avenida Rivadavia al 11200, donde dos delincuentes habían entrado armados a cometer el ilícito y encerraron a siete personas, entre vendedores y clientes, en un cuarto dentro del local en la parte trasera.

Los ladrones al verse rodeados por los efectivos descartaron las armas y fueron reducidos.

Al ser requisados, los oficiales les encontraron a los delincuentes un bolso donde habían guardado los 50 celulares que se habían robado del local. Además, les hallaron un revólver calibre 32 largo con siete cartuchos de bala y una pistola calibre 22.

Por medio de la colaboración de operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), se comprobó que estos sujetos habían dejado a pocos metros, en Barragán al 200, un automóvil Volkswagen Bora negro.

En tanto, la División Investigaciones de la Comuna 9 verificó que estos mismos jóvenes habían entrado a robar al mismo local tres meses atrás.

Se solicitó la presencia del SAME para asistir a una mujer en estado de nerviosismo tras haber sido encerrada por los ladrones.

Fue consultado el Juzgado en lo Criminal y Correccional N°10, a cargo del doctor Fernando Caunedo y ante la Secretaría N°130 del doctor Juan José Álvarez Matos, que dispuso la detención y traslado de los delincuentes, y el secuestro de las armas y de los demás elementos.