Cayó la banda de la “llave maestra”: iban en una camioneta melliza por la General Paz con un inhibidor

La Policía de la Ciudad detuvo a tres hombres, uno con pedido de captura, y una mujer que circulaban por Saavedra en una camioneta presuntamente melliza, llevando un inhibidor Pandora y un rompecristales.

Oficiales de la División Anillo Digital que se hallaban en tareas preventivas fueron alertados sobre el paso de una Toyota Hilux en dirección Río de la Plata, con alerta por hurto de chapa y figuraba como posible vehículo mellizo.

Los oficiales ubicaron a la camioneta en una estación de servicio ubicada frente al Parque Sarmiento, por lo cual identificaron y requisaron a los tres hombres y la mujer que la ocupaban.

Sobre el conductor pesaba un pedido de captura de la Fiscalía de Flagrancia del Distrito Pilar, del Departamento Judicial de San Isidro del 19 de marzo último.

Ante testigos, los efectivos requisaron la camioneta y hallaron un dispositivo inhibidor Pandora modelo D-670, al que algunos le llaman “llave maestra”, por ser utilizada por delincuentes para abrir vehículo tras neutralizar las señales de cierre.

También los oficiales incautaron una caja con herramientas, entre ellas un rompe cristales, guantes de trabajo, cables con puerto HDMI, y 140 mil pesos.

Uno de los ocupantes de la camioneta también tenía una llave de un Chevrolet Onix que se encontraba estacionado a unos metros.

En cuanto a la camioneta, utilizaba llevaba una patente original pese a que tiene un sumario por extravío del 29 de julio último por parte de la Comisaría Vecinal 1 C de la Policía de la Ciudad, por lo cual debería utilizar el duplicado.

Hecha la consulta judicial, el Juzgado Nacional en lo Criminal y correccional 41, a cargo del Dr. Jorge De Santo, Secretaría 112 del Dr. Matías Álvarez, ordenó la detención de las cuatro personas, labrar actuaciones por encubrimiento, el secuestro de la Toyota y el Onix y de los elementos hallados en la camioneta, y notificar al Juzgado de Rogatorias respecto del pedido de captura de la fiscalía de Pilar.